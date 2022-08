GAS. Olaf Scholz: Nord Stream 2 non aprirà

Il 7 agosto due Paesi dell’Unione Europea hanno rifiutato di aderire al piano approvato dal Consiglio dell’UE per ridurre il consumo di gas del 15% quest’inverno. L’Ungheria si è opposta al documento fin dall’inizio, mentre la Polonia ha inizialmente accettato di ridurre i consumi, ma alla fine ha votato contro. Varsavia ha affermato che «le decisioni che riguardano l’equilibrio energetico degli Stati membri dell’UE devono essere prese con l’approvazione unanime di tutti i Paesi». Ciononostante, il documento è stato adottato, perché richiedeva solo il sostegno di una maggioranza semplice.

Alla luce del documento, la testata Wall Street Journal ha scritto che nel prossimo futuro i Paesi europei potrebbero dover competere con i Paesi asiatici per le forniture di gas naturale liquefatto dalla Russia. Secondo il giornale, la situazione delle forniture di gas dalla Russia all’Europa potrebbe peggiorare nei prossimi mesi.

Nel frattempo ogni paese del Vecchio continente si sta attrezzando come può: Il capo della commissione energetica svizzera invita i cittadini a fare scorta di candele e legna da ardere. Werner Luginbühl dice di aver già fatto scorta di legna da ardere più del solito, oltre che di lanterne tascabili e batterie per le stesse.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz esclude la possibilità di mettere in funzione il gasdotto Nord Stream 2 anche se la situazione è difficile nei prossimi mesi, ha dichiarato il portavoce del gabinetto tedesco Hebeestreit. Siemens Energy afferma di poter continuare a fornire assistenza alle apparecchiature per Nord Stream nonostante il previsto ritiro dalla Russia.

La Lettonia ha ripreso le importazioni di gas russo il 5 agosto. Le forniture di gas russo al Paese sono state interrotte alla fine di luglio a causa della violazione delle condizioni di ritiro. Tre paesi sono senza il gas russo. Il 4 agosto “Ukrtransnafta” ha interrotto il pompaggio di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba verso Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia – fonte RIA Novosti. Ukrtransnafta ha interrotto il transito del petrolio russo a causa dell’incapacità di Transneft di pagare i servizi a causa delle sanzioni dell’UE, ha dichiarato un portavoce di Transneft. Il prezzo del petrolio è aumentato dopo l’interruzione del flusso attraverso una sezione chiave dell’oleodotto Druzhba. Ungheria e Slovacchia il 10 agosto hanno pagato l’Ucraina per il transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba. Bratislava e Budapest hanno trasferito il denaro a Kiev invece che alla russa Transneft. La Transneft non poteva pagare il transito a causa delle restrizioni imposte dalle sanzioni. I costi dovevano essere coperti dall’UE. Moldovagaz afferma che la Moldavia non sarà in grado di effettuare un pagamento anticipato a Gazprom nel mese di agosto a causa della mancanza di fondi.

Nel frattempo il gas che arriva da altri terminali è nel mirino delle agenzie di controllo per il gas per le sue impurità. Per esempio quello proveniente dalla Gran Bretagna contiene impurità pericolose, come riporta il Financial Times. Alcune aziende energetiche europee hanno chiesto alla Gran Bretagna di prendere provvedimenti immediati contro le pericolose impurità presenti nel gas naturale che il Paese invia al continente. «Questi contaminanti includono sostanze pericolose, tossiche, radioattive e piroforiche», ha dichiarato Interconnector Limited in una dichiarazione scritta a un gruppo di esperti. In mezzo alla crisi energetica europea e ai timori che la Russia smetta di esportare gas, la Gran Bretagna ha aumentato le sue forniture all’UE. La polvere nel sistema di trasporto del gas del Regno Unito è un problema vecchio e ben noto. Per risolvere il problema, sono necessari impianti di trattamento del gas per garantire l’assenza di impurità meccaniche. Il Regno Unito tratta grandi volumi di GNL provenienti dagli Stati Uniti e dal Qatar e poi esporta il gas attraverso gasdotti sottomarini verso il Belgio e i Paesi Bassi.

Il 9 agosto sul Kommersant si leggeva che l’accordo per la vendita di asset energetici russi all’italiana Enel è stato congelato a tempo indeterminato. Il motivo è il decreto del Presidente russo che vieta agli investitori occidentali nel settore dei combustibili e dell’energia di lasciare le attività russe a meno che non venga concesso un permesso speciale prima del 31 dicembre. Un destino simile è toccato alla finlandese Fortum, che a luglio stava attivamente raccogliendo offerte da parte di acquirenti per le sue attività russe.

Graziella Giangiulio