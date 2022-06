GAS. Gazprom taglia le forniture, l’UE ha i depositi pieni

Gazprom taglia le forniture di gas mentre l’Europa corre a riempire i suoi serbatoi di stoccaggio, già pieni a metà dal 7 giugno e sono ora pieni al 51,12%, mentre l’Ue cerca di rifornirsi di gas in vista del prossimo inverno. Questa corsa si è fatta ancora più intensa dopo che Gazprom, il colosso statale russo del gas, ha tagliato le forniture all’Europa, sostenendo che l’incapacità di Siemens di restituire in tempo le unità di compressione ha costretto la compagnia russa a ridurre le forniture del 60%.

Secondo Gas Infrastructure Europe, Gie, il pompaggio di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei europei a maggio non solo ha raggiunto un livello record per questo mese, ma ha toccato il livello più alto dall’inizio delle registrazioni nel 2011. Anche le importazioni di Gnl in Europa hanno raggiunto un livello record il mese scorso. A maggio sono stati pompati circa 15,6 miliardi di metri cubi di gas negli impianti di stoccaggio europei, con un aumento del 52% rispetto al pompaggio dello scorso anno nello stesso periodo e dell’11,5% rispetto al precedente record di maggio 2018.

L’Europa è entrata nella stagione di riscaldamento dello scorso anno, che inizia il 1° ottobre, con i livelli più bassi di gas in stoccaggio da molti anni a questa parte. I serbatoi erano pieni solo al 74% il 1° ottobre 2021, contro l’80%-95% degli anni precedenti.

Tuttavia, grazie alle forniture supplementari di Gnl dagli Stati Uniti e dal Qatar e a un inverno relativamente mite, l’Ue è riuscita a superare la stagione, che si è conclusa il 31 marzo. In quel giorno i serbatoi europei erano ancora pieni al 26,3%, ben oltre il 10%-12% che gli analisti temevano potesse rimanere. La distribuzione dello stoccaggio di gas in Europa non è uniforme. I serbatoi polacchi, ad esempio, sono già pieni al 96% e all’inizio di ottobre entrerà in funzione un nuovo gasdotto che porterà il gas dalla Norvegia alla Polonia, facendo della Polonia il primo Paese europeo a interrompere completamente la sua dipendenza dal gas russo. Anche i serbatoi portoghesi erano pieni per oltre il 90% a giugno, sebbene il Portogallo dipenda fortemente dalle importazioni di Gnl e non sia parte integrante della rete europea di gasdotti.

Anche i serbatoi di Regno Unito, Cechia e Danimarca sono pieni per poco più del 70%, il che li pone in una posizione comoda. Tuttavia, molti altri Paesi dell’UE ne hanno molto meno, con la Svezia in fondo alla lista con solo il 10% e la Croazia e la Bulgaria entrambe con meno del 30%.

Germania e Italia hanno rispettivamente il 55,95% e il 53,9% e sono di gran lunga i maggiori consumatori di gas. La Germania, che ospita i più grandi serbatoi di gas d’Europa, funge da centro di distribuzione del gas nell’Ue. Ha già una quantità sufficiente per soddisfare il proprio fabbisogno interno nel prossimo inverno e l’eccesso può essere distribuito ad altri Paesi dell’Ue in base alla domanda. Tra loro, la Germania e l’Italia rappresentano già più del 40% di tutto il gas stoccato in Europa.

L’Ucraina ha strutture di stoccaggio ancora più grandi ed è una delle principali fonti di gas durante l’inverno, ma i suoi serbatoi sono pieni solo al 18,6% al 16 giugno. Tuttavia, anche a livelli bassi, il gas stoccato in Ucraina è già pari a più del 10% di tutto il gas stoccato in Europa.

L’Europa sta rifornendo i propri serbatoi di stoccaggio al ritmo più veloce degli ultimi anni. Alla fine dell’inverno, Bruxelles ha ordinato che i serbatoi fossero pieni al 90% entro l’inizio della stagione di riscaldamento, proprio quando si stava accendendo il dibattito sull’interruzione totale delle forniture di gas russo all’Europa. L’obiettivo è stato poi rivisto all’80%, ma il ritmo è stato incessante.

Il ritmo sostenuto è stato alimentato da forniture record di Gnl all’Europa. Gli Stati Uniti hanno messo a disposizione 15 miliardi di metri cubi e hanno dirottato alcune delle loro forniture dall’Asia per garantire che i loro alleati in Europa abbiano abbastanza gas prima dell’inverno.

Le forniture di Gnl dai terminali al sistema di trasporto del gas in Europa a maggio hanno raggiunto il massimo storico del mese, raggiungendo i 10,8 miliardi di metri cubi, superando il precedente record di 10,27 miliardi di metri cubi del maggio 2020. Le riserve di Gnl negli Stati dell’Ue sono superiori del 13% rispetto al 2021 e del 12% rispetto alla media quinquennale.

Il terminale Gnl di Grain, nel Regno Unito, il più grande d’Europa e l’ottavo al mondo, ha registrato livelli record di invio di gas nel mese di aprile, grazie all’elevata domanda di gas dall’Europa che ha fatto salire i tassi di utilizzo, con l’arrivo di navi metaniere da otto nuovi Paesi da gennaio. Il terminale ha registrato il più alto tasso di utilizzo di sempre nel mese di aprile, inviando una media di 431 GWh al giorno, superiore al precedente massimo di 412,2 GWh dell’aprile 2021, riporta BneIntelliNews. Le consegne totali di Gnl al sistema di trasporto del gas in Europa hanno raggiunto circa 52,45 miliardi di metri cubi al giorno. Per fare un paragone, nello stesso periodo Gazprom ha esportato 61 miliardi di metri cubi di gas verso Paesi non Csi, compresa la Cina.

Anna Lotti