GAMING. Il gioco online in Italia: un’analisi dei dati e delle tendenze del 2024

Con una raccolta complessiva che supera i 157 miliardi di euro, il settore del gioco a distanza in Italia conferma un trend di crescita inarrestabile, superando il comparto fisico e proiettandosi verso nuovi record.

Il settore del gioco online in Italia sta vivendo una fase di decisa e consolidata espansione, un fenomeno confermato in modo inequivocabile dai dati più recenti relativi al 2024. L’analisi del mercato rivela una raccolta complessiva, che include sia il canale fisico sia quello a distanza, attestatasi intorno ai 157,4 miliardi di euro. Questa cifra non solo testimonia la vitalità del comparto, ma segna anche un significativo passo in avanti rispetto all’anno precedente, quando il totale si era fermato a circa 150 miliardi di euro.

La crescita registrata sottolinea un interesse costante e crescente da parte dei consumatori italiani, con dinamiche interne al mercato che mostrano un chiaro spostamento delle preferenze verso le piattaforme digitali. L’andamento attuale suggerisce che il comparto non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale, delineando un panorama in continua evoluzione che merita un’analisi approfondita basata sui numeri più aggiornati.

Uno degli aspetti più significativi che emerge dall’analisi del mercato del 2024 è il definitivo sorpasso del comparto digitale su quello fisico. La quota del gioco a distanza sul totale delle scommesse ha infatti raggiunto circa il 58,5%, un dato che segna una svolta storica. Per la prima volta, più della metà del valore delle giocate in Italia viene generato attraverso piattaforme online, relegando il canale terrestre a una quota minoritaria del 41,5%.

Questo cambiamento strutturale non è un evento episodico, ma il culmine di un trend pluriennale che ha visto l’iGaming guadagnare progressivamente terreno, grazie a una combinazione di accessibilità, innovazione tecnologica e un’offerta sempre più vasta e diversificata. Il superamento del fisico da parte del digitale non è solo una statistica, ma la rappresentazione di un nuovo paradigma di consumo nel settore dell’intrattenimento.

Questa crescita non si riflette solamente nel volume complessivo delle giocate, ma anche nella redditività per gli operatori del settore. Nel solo comparto online, le perdite nette per i giocatori, ovvero la spesa effettiva al netto delle vincite restituite, hanno raggiunto la cifra di 1,6 miliardi di euro. Questo valore rappresenta un incremento del 6,7% rispetto al 2023, indicando che il mercato digitale non solo si espande in termini di partecipazione, ma diventa anche sempre più profittevole per le aziende che vi operano.

Tale dinamica è strettamente legata all’aumento della base di utenti attivi. Le stime indicano infatti che il numero di giocatori digitali è destinato a superare la soglia dei 5 milioni, una massa critica che consolida l’online come un canale di massa e non più di nicchia.

Guardando al futuro, le proiezioni per il biennio 2025-2026 indicano che la tendenza osservata è destinata a consolidarsi ulteriormente. Gli analisti del settore stimano che la raccolta totale del gioco, sommando fisico e online, supererà la soglia dei 170 miliardi di euro entro il 2026. All’interno di questo scenario di crescita generale, il ruolo del gioco a distanza diventerà ancora più preponderante.

Le previsioni indicano che la quota del mercato online potrebbe arrivare a toccare fino al 62% del totale, rafforzando il suo dominio e ridisegnando ulteriormente gli equilibri del settore. Questi dati futuri suggeriscono che gli investimenti in tecnologia, marketing e sviluppo di nuovi prodotti continueranno a essere un fattore trainante per l’intero comparto.

Un ulteriore elemento che delinea la portata del fenomeno riguarda il profilo e le abitudini di spesa dei consumatori. L’analisi dei dati mostra come, per alcune fasce demografiche, il gioco online rappresenti un’abitudine di consumo consolidata. In particolare, per i profili ad alto coinvolgimento nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni, il consumo medio annuo si attesta su valori significativi, avvicinandosi ai 2.500 euro. Questa cifra evidenzia non solo l’engagement di una parte della base utenti, ma anche l’importanza economica che il singolo giocatore può rappresentare per le piattaforme, spingendo gli operatori a investire in strategie di fidelizzazione sempre più sofisticate per mantenere la propria clientela.

Questa inarrestabile ascesa del gioco a distanza non è un fenomeno casuale, ma è il risultato di una profonda e costante evoluzione nell’offerta dei casinò online. La crescita esponenziale del numero di giochi disponibili, che spaziano dalle slot machine di ultima generazione ai tavoli verdi gestiti da croupier dal vivo, ha reso l’esperienza digitale sempre più immersiva e paragonabile a quella fisica.

A ciò si aggiunge la comodità di poter accedere alle piattaforme in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie a siti ottimizzati e app per smartphone sempre più performanti. In un mercato così competitivo, un fattore determinante è rappresentato dalle strategie promozionali, con un’attenzione particolare verso i bonus casinò, strumenti utilizzati dagli operatori per attrarre nuovi utenti e fidelizzare quelli esistenti attraverso varie forme.

La sicurezza, garantita dalla licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), e la varietà dei metodi di pagamento completano il quadro di un settore maturo, che ha saputo intercettare e soddisfare le esigenze di un pubblico moderno.

Redazione