G7. A Pescara definito la cooperazione per la ricostruzione di Gaza

Si è aperto il 22 ottobre a Pescara il vertice G7 dedicato alla cooperazione allo sviluppo. La Sessione Speciale tenutasi nel pomeriggio del 22 ottobre, è stata presieduta dal Ministro degli Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo, Antonio Tajani, e ha visto il susseguirsi degli interventi del Ministro degli Esteri libanese, Abdallah Blu Habib, del Ministro dell’Economia dell’Autorità Palestinese, Mohammad Al Amour, e dell’Ambasciatrice israeliana presso la FAO, Orli Gil.

L’obiettivo della Sessione, afferma il Ministro Tajani, era quello di creare una condizione favorevole per instaurare un dialogo tra i tre Paesi coinvolti nella crisi mediorientale. Il ministro italiano ha elogiato l’operato della nostra nazione in quanto è stata la prima, dal 7 ottobre 2023, in grado di far sedere allo stesso tavolo Libano, Israele e Autorità Palestinese, “tessera del mosaico importante e non scontata per costruire la pace”. Ha continuato promuovendo l’iniziativa italiana “Food for Gaza”, che vede la collaborazione del World Food Programme, per alleviare la crisi alimentare nella Striscia di Gaza: venerdì 25 ottobre quindici tir carichi di prodotti italiani partiranno verso la Giordania per poi raggiungere Gaza.

Tajani ha poi aggiunto che il suo omologo israeliano, Israel Kats, ha garantito l’accesso di questi tir nella Striscia. Altro elemento significativo stabilito durante questo incontro, è stato lo stanziamento di venticinque milioni di euro destinati agli aiuti per la popolazione civile così suddivisi: dieci milioni per la popolazione civile libanese, altri dieci per la popolazione palestinese e infine cinque milioni destinati al progetto per la ricostruzione di Gaza, illustrato il 21 ottobre dal Primo Ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese Mohammad Mustafa durante la visita del Ministro Tajani in Israele e Palestina.

Resta da capire come verranno impiegati questi fondi e soprattutto come verranno controllati, considerato il pieno controllo di Hamas all’interno della Striscia e il conseguente vulnus politico dell’ANP nell’area. Al termine della Sessione Speciale la Farnesina ha pubblicato la Dichiarazione Umanitaria di Pescara in cui i Membri del G7 hanno ribadito il loro appello a favore di una soluzione diplomatica in Libano, in conformità con la piena attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701, affinché cessino le ostilità a Gaza, vengano rilasciati gli ostaggi e si ponga fine alle sofferenze della popolazione civile. Nella Dichiarazione si legge che “sono previsti ulteriori colloqui con i partner regionali, in occasione della Conferenza a Sostegno del Popolo e della Sovranità Libanese, la quale si terrà in Francia il 24 ottobre, dei Rome Med Dialogues e del Vertice dei Ministri degli Esteri del G7 a Fiuggi a fine novembre, al quale parteciperanno i partner arabi”.

Beatrice Domenica Penali

