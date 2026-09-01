G20. Sono tornati i russi, con la stampa imbavagliata

La decisione degli Stati Uniti di riaccogliere la Russia al vertice del G20, negando al contempo l’accesso ad alcuni giornalisti, ha suscitato il disappunto di alcuni leader finanziari presenti, distogliendo l’attenzione dall’obiettivo di concentrare i colloqui sulla crescita economica globale.

L’incontro di due giorni ad Asheville, nella Carolina del Nord, si è svolto svolge in un momento in cui l’economia globale è scossa da uno shock energetico innescato dalla guerra con l’Iran, affronta crescenti tensioni a causa dell’enorme surplus commerciale della Cina e si prepara ad affrontare le conseguenze dell’ondata di investimenti nell’intelligenza artificiale.

Mentre il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent apriva la riunione, alcuni ministri sono rimasti sorpresi e sconcertati nel vedere il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov seduto al tavolo del G20, la prima volta che partecipavano di persona al forum dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, riporta Reuters.

Il Ministro delle Finanze polacco Andrzej Domanski ha dichiarato di essere contrariato dalla presenza della Russia, pur riconoscendo il diritto degli organizzatori del G20 di invitare ospiti: ”Non ci fidiamo della Russia. Mentono costantemente e bisogna essere molto, molto cauti quando si discute con loro”, ha dichiarato, sottolineando che la Russia è stata l’aggressore nel conflitto con l’Ucraina: “Quindi per me sarebbe molto difficile avere qualsiasi tipo di conversazione con la Russia”.

Siluanov ha anche avuto un incontro bilaterale con Bessent sulla cooperazione finanziaria nell’ambito del G20, ha affermato il Ministero delle Finanze russo. Un funzionario statunitense ha affermato che l’incontro si è concentrato sul piano di pace del presidente Donald Trump per l’Ucraina: Bessent avrebbe comunicato a Siluanov che non sarebbero stati possibili né aiuti economici per la Russia né accordi su altre questioni fino alla fine della guerra.

Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil ha dichiarato che l’Europa stava preparando un ulteriore pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma la presenza di Siluanov all’incontro di Asheville ha inviato un segnale “piuttosto preoccupante” per la cooperazione degli Stati Uniti in questo sforzo: ”Avrei voluto maggiore chiarezza da parte americana sul fatto che non dovesse essere ricevuto qui come un normale ospite”, ha affermato Klingbeil.

I funzionari europei hanno anche affermato di essersi opposti alla tradizionale “foto di gruppo” dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, aggiungendo che alla fine la foto è stata scattata senza Siluanov.

Un altro aspetto che ha suscitato critiche è stata la decisione del Dipartimento del Tesoro statunitense di negare l’accredito stampa ad alcuni giornalisti per coprire l’evento, tra cui team di Bloomberg News e specifici reporter del New York Times e del Wall Street Journal.

Un portavoce del Tesoro statunitense ha affermato che oltre 300 media stavano seguendo l’evento e l’accesso comporta la “responsabilità di riportare informazioni fattuali coerenti con gli standard giornalistici stabiliti”.

Anna Lotti

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