G20. Azione rapida per risollevare i paesi con debiti elevati

I ministri delle Finanze e i capi delle banche centrali del G20 maggiori economie hanno concluso giovedì i colloqui sulla riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo, con il presidente del G20, l’India, che ha dichiarato che i partecipanti hanno concordato sulla necessità di un’azione rapida.

I partecipanti alla tavola rotonda sul debito hanno concordato che le ristrutturazioni devono essere “erogate rapidamente”, ha dichiarato il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman.

Resta da vedere quali impegni assumerà la Cina, la più grande nazione creditrice, in un momento in cui i rapidi aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti e in Europa hanno reso ancora più pesante il peso del debito per i Paesi poveri che contraggono prestiti in valuta estera.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il 15% dei Paesi a basso reddito è già in crisi debitoria e il 45% è vulnerabile. «Allo stesso tempo, sappiamo che i Paesi a basso reddito sono particolarmente vulnerabili a causa del debito elevato», ha dichiarato il direttore generale del Fmi Kristalina Georgieva.

I Paesi ricchi sono da tempo alla guida di strutture per la ristrutturazione del debito dei Paesi più poveri. Il Giappone sta assumendo la guida di una riunione internazionale di creditori per coordinare la ristrutturazione del debito dello Sri Lanka.

Se la Cina, che è il maggior creditore bilaterale dello Sri Lanka con una quota del 52%, pari a 7,3 miliardi di dollari, deciderà di partecipare, la questione potrebbe avviarsi verso una soluzione.

«In linea di principio, vogliamo che il maggior numero possibile di Paesi ne faccia parte», ha dichiarato il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki riporta Nikkei.

La Cina è un creditore di dimensioni enormi nel mondo emergente. Tra le nazioni più povere che fanno parte dell’Associazione Internazionale per lo Sviluppo, la Cina rappresentava il 49% del debito bilaterale nel 2021, rispetto al 18% del 2010.

«La Cina è un partner difficile con cui parlare, ma abbiamo bisogno della Cina al tavolo per la soluzione dei problemi del debito, perché altrimenti non vedremo alcun progresso», ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner.

È stata la prima volta che i ministri delle Finanze e i banchieri centrali del G20 si sono incontrati da quando si sono diffuse le preoccupazioni per la stabilità finanziaria dopo il crollo di marzo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank negli Stati Uniti e la crisi del Credit Suisse.

Maddalena Ingroia