FUTURE WAR. SpaceX e il Pentagono ai ferri corti per il costo di Starshield

Con i successi dei droni americani a guida Starlink sull’Iran, SpaceX decide che il Pentagono dovrebbe pagare di più per l’accesso alla loro rete Wi-Fi satellitare. A poche settimane dall’inizio della campagna di bombardamenti statunitensi, i dirigenti di SpaceX hanno incontrato funzionari del Pentagono e hanno sostenuto che i militari stavano pagando circa 5.000 dollari per connessione per terminale, pur utilizzando di fatto un servizio di livello superiore del valore di circa 25.000 dollari.

Stando a Reuters, il disaccordo sull’utilizzo di Starlink sui droni kamikaze LUCAS, si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni tra SpaceX e il Pentagono riguardo al prezzo di Starlink negli ultimi mesi. Il Pentagono, che sta cercando di aiutare i cittadini iraniani a eludere i blocchi delle comunicazioni imposti dal governo, è in disaccordo con SpaceX anche sul prezzo di un piano per fornire alla popolazione connessioni dirette ai cellulari tramite Starlink, simili al servizio 5G.

Le controversie in corso sottolineano come la crescente dipendenza del Pentagono da SpaceX stia conferendo a Musk un potere sempre maggiore su un aspetto cruciale della sicurezza nazionale statunitense, proprio nel momento in cui SpaceX sta cercando di incrementare i ricavi in ​​vista di un’IPO prevista per il mese prossimo, che potrebbe essere tra le più grandi della storia.

A differenza dei terminali Starlink per uso civile, SpaceX vende al Pentagono una versione specifica per uso militare chiamata Starshield, in base a un accordo del 2023. I terminali Starshield possono connettersi sia ai satelliti Starlink commerciali sia a una costellazione separata e più sicura, anch’essa chiamata Starshield.

SpaceX ha sostenuto che i droni LUCAS operavano in condizioni più in linea con il suo abbonamento di livello aeronautico piuttosto che con un servizio terrestre o di mobilità a prezzo inferiore. Secondo una delle fonti, i funzionari del Pentagono hanno sostenuto che il prezzo di 25.000 dollari – una tariffa mensile – era stato concepito per gli aerei, non per i droni kamikaze che utilizzavano la connessione Starlink per pochi minuti o ore.

Il Pentagono, che stava intensificando gli attacchi contro l’Iran, alla fine ha accettato di pagare l’aumento di prezzo proposto da SpaceX, quasi raddoppiando il costo di ciascun drone LUCAS. Inizialmente il Pentagono pagava circa 30.000 dollari per unità.

Il Pentagono rifiutando di commentare ha affermato che il Commercial Satellite Communications Office stava lavorando per trovare altri concorrenti.

Elon Musk ha definito “falsa” la notizia su X. Ha aggiunto che il sistema civile Starlink era stato utilizzato impropriamente “per scopi militari”. In un altro post, ha affermato che la colpa era “dell’azienda”, non del Pentagono.

Il Pentagono ha affermato che il reportage di Reuters era “errato” senza fornire ulteriori informazioni. SpaceX “rimane un partner solido e prezioso per il Dipartimento della Guerra”, ha scritto.

Ma nessun’altra azienda offre un’alternativa paragonabile a Starlink, che è diventato uno strumento sempre più cruciale nella guerra moderna dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

I rischi derivanti dalla dipendenza da Starlink sono emersi per la prima volta in modo evidente durante la guerra in Ucraina, quando Musk ordinò lo spegnimento del servizio Starlink in alcune parti del paese nel 2022, mentre le forze ucraine avanzavano verso le posizioni russe, interrompendo una controffensiva. Più recentemente, i test della Marina statunitense sono stati interrotti la scorsa estate quando un’interruzione globale di Starlink ha tagliato la connessione con le imbarcazioni militari senza equipaggio, lasciandole a galleggiare nell’oceano.

Tommaso Dal Passo

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