FRANCIA. Perché Parigi è contraria all’accordo UE MERCOSUR?

Perché la Francia è così determinata a evitare di rendere fattibile l’accordo di commercio e cooperazione tra Unione Europea e Mercosur? Un gruppo di interesse in Francia sostiene che l’agroindustria nazionale ha subito profondi cambiamenti strutturali negli ultimi decenni, tra cui un calo della produttività, costi crescenti e un interesse calante tra le giovani generazioni nel perseguire il lavoro agricolo.

Stato a quanto riporta la principale rivista finanziaria brasiliana, Valor, dirigenti di spicco come Olivier Leducq, AD di Tereos, una delle più grandi cooperative francesi, e Alexandre Bompard, AD globale di Carrefour, hanno espresso preoccupazioni esplicite sulla produzione di carne del Mercosur e sulle importazioni per l’UE.

L’agroindustria francese ha lottato per mantenere la competitività, non solo rispetto ai produttori al di fuori dell’UE, ma anche all’interno del blocco, in particolare rispetto a Polonia e Romania, riporta anche MercoPress.

Escludendo bevande come vino e champagne, la bilancia commerciale agroalimentare della Francia è in deficit dal 2014. L’Istituto nazionale francese di statistica e studi economici, Insee, segnala che il settore della carne, in particolare, ha registrato una bilancia commerciale negativa dal 2000. Questi deficit evidenziano una crescente dipendenza dalle importazioni all’interno del mercato comune dell’UE. Dal 2015, la Francia ha registrato una bilancia commerciale agricola negativa con gli altri paesi dell’UE, pur mantenendo un surplus con le nazioni esterne al blocco.

Gli esperti attribuiscono questa perdita di competitività al modello agricolo regionale su piccola scala della Francia, che è soggetto a rigide normative. In questo contesto, il settore agricolo fatica ad attrarre giovani talenti. Dal 2010 al 2020, il numero di membri di una famiglia che lavorano a tempo pieno nelle aziende agricole è diminuito del 38%, secondo l’Insee. Con la diminuzione della successione familiare, molti agricoltori scelgono di vendere i propri terreni ad altri produttori, contribuendo a un leggero aumento della concentrazione fondiaria nell’ultimo decennio. La dimensione media delle aziende agricole in Francia è cresciuta da 55 ettari nel 2010 a 69 ettari nel 2020.

Tuttavia, questa scala è nulla rispetto alle aziende agricole del Sud America. In Brasile, il censimento agricolo del 2017 ha registrato una dimensione media delle aziende agricole di 69 ettari, ma la realtà è nettamente polarizzata: 2.450 aziende agricole che superano i 10.000 ettari rappresentano il 15% della superficie agricola del paese, mentre oltre 600.000 proprietà inferiori a 1 ettaro costituiscono collettivamente solo lo 0,1% del territorio rurale del Brasile.

Anche se le cooperative in Francia potrebbero alleviare le pressioni sui costi condividendo risorse come i macchinari, il modello deve affrontare altre sfide. come le normative UE più severe sui pesticidi e sui prodotti veterinari. L’UE ha già vietato diverse sostanze ancora in uso nei paesi del Mercosur per problemi ambientali e sanitari.

Nonostante l’uso continuato di determinati prodotti nel Mercosur che sono vietati nell’UE, gli esperti affermano che questo non è il fattore principale delle differenze di produttività. L’Europa, a differenza delle regioni tropicali, non deve fare i conti con la stessa varietà di parassiti.

Nell’allevamento del bestiame, le disparità di costo sono amplificate da pratiche diverse. Mentre i bovini in Sud America sono spesso allevati al pascolo, i bovini francesi sono solitamente confinati, richiedendo un’integrazione alimentare costante. I dati della società di consulenza internazionale Agribenchmark evidenziano il netto contrasto nei costi di produzione. Tra il 2018 e il 2020, i costi di produzione della carne bovina nel Mercosur sono stati inferiori del 40% rispetto all’Europa; solo in Brasile, la differenza ha raggiunto il 60%. In Europa, i costi di ingrosso della Francia sono notevolmente più alti rispetto a quelli di altri paesi, come la Germania.

Non sorprende che il settore zootecnico francese abbia subito una significativa ristrutturazione e rimanga tra i più accaniti oppositori dell’accordo UE-Mercosur. Tra il 2010 e il 2020, il numero di aziende agricole francesi dedicate all’allevamento è diminuito del 3,6%, rappresentando due terzi della riduzione totale delle aziende agricole a livello nazionale. L’impatto sull’uso del suolo è stato mitigato solo consolidando le aziende agricole in operazioni più estese.

L’accordo UE-Mercosur offre una quota tariffaria ridotta per 100.000 tonnellate di carne bovina in tutto il blocco UE. Tuttavia, ciò non elimina le tariffe; al contrario, aumenta gradualmente le quote, creando un tetto per le esportazioni del Mercosur.

Maddalena Ingrao

