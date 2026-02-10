FRANCIA. Per Macron la situazione europea peggiora sempre più

Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito martedì che la situazione per l’Europa è peggiorata dopo la pubblicazione del rapporto Draghi sulla competitività dell’UE, affermando che il continente sta affrontando una “doppia crisi” dovuta all’impennata degli scambi commerciali con la Cina e all’instabilità degli Stati Uniti.

Macron ha sottolineato che oggi l’Europa si trova ad affrontare una “sfida immensa” in un mondo gettato nel caos. Ha affermato che gli Stati Uniti, che un tempo si pensava avrebbero garantito la nostra sicurezza per sempre, “ora gettano dubbi”, mentre la Russia, che avrebbe dovuto fornire energia a basso costo a tempo indeterminato, ha smesso di farlo tre anni fa, riporta Anadolu. Ha anche sottolineato che la Cina, un tempo un mercato di esportazione per molti, è diventata un “concorrente sempre più agguerrito”.

Dopo la pubblicazione del rapporto dell’ex Primo Ministro italiano Mario Draghi sulla competitività dell’UE nel 2024, Macron ha affermato che la situazione “è peggiorata drasticamente”: “Oggi la Cina ha un surplus commerciale di mille miliardi di dollari con il resto del mondo… e allo stesso tempo Washington ci ha imposto dazi”, ha affermato Macron, riporta Le Monde.

Nel suo report, Draghi ha messo in guardia dal rischio che l’UE possa morire lentamente se non interviene; ”In realtà, ci troviamo di fronte a una doppia crisi: uno tsunami commerciale da parte della Cina e un’instabilità immediata da parte americana”, ha dichiarato Macron a soli due giorni dalla riunione dei leader dell’UE a Bruxelles.

Affermando che l’Europa deve proteggere la propria industria come fanno Cina e Stati Uniti, ha sottolineato che l’UE deve anche concentrarsi su alcuni settori strategici, come le tecnologie pulite, la chimica, l’acciaio, l’automotive e la difesa: ”Altrimenti, gli europei saranno spazzati via. Questa è una misura difensiva, ma è essenziale perché ci troviamo di fronte a concorrenti sleali che non rispettano più le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, ha osservato.

Macron ha affermato che l’Europa deve affrontare “tre battaglie”: sicurezza e difesa, tecnologie per la mitigazione dei cambiamenti climatici e intelligenza artificiale e informatica quantistica: ”In tutti questi settori, investiamo molto meno di Cina e Stati Uniti. Se l’UE non interviene entro i prossimi tre-cinque anni, verrà spazzata via in questi settori”, ha avvertito.

Macron ha sottolineato che il rapporto Draghi stima che il fabbisogno di investimenti pubblici e privati ​​nelle tecnologie verdi e digitali ammonti a 800 miliardi di euro all’anno.

Ha poi osservato che l’UE necessita di programmi importanti per finanziare i progetti migliori e ha sostenuto una nuova iniziativa di prestito congiunto tra i 27 Stati membri, che finanzierebbe investimenti strategici e consentirebbe all’UE di contrastare l’egemonia del dollaro: ”Dato che il bilancio europeo è limitato, ora è il momento di lanciare una capacità di indebitamento congiunta per queste spese orientate al futuro: eurobond orientati al futuro…”

Notando che il mercato globale è diventato sempre più diffidente nei confronti del dollaro americano, il presidente francese ha affermato che il mercato globale è alla ricerca di alternative: “Offriamogli debito europeo. Per gli investitori di tutto il mondo, uno stato democratico governato dallo stato di diritto è un’enorme attrattiva.”

Ha aggiunto: “Quando guardo il mondo così com’è, vediamo la Cina, un regime autoritario. D’altra parte, vediamo gli Stati Uniti, che si stanno allontanando sempre di più dallo stato di diritto.”

In merito alla posizione degli europei in risposta alle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Groenlandia, Macron ha affermato che si è percepito un “senso di codardo sollievo”, ”Proprio come nell’estate del 2025, dopo che l’UE e gli Stati Uniti firmarono l’accordo sui dazi. Ci furono minacce e intimidazioni”, ha osservato.

Ha suggerito che, in caso di un chiaro atto di aggressione, l’Europa non deve chinare la testa o cercare un compromesso: “Abbiamo provato questa strategia per mesi. Non ha dato i suoi frutti (…) Ancora più importante, porta strategicamente l’Europa ad aumentare la sua dipendenza… Abbiamo sostituito la nostra dipendenza dalla Russia con la dipendenza dagli Stati Uniti, che ora forniscono il 60% del nostro gas naturale liquefatto”.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/