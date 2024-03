FRANCIA. Parigi vuole computer quantistici per la Difesa entro il 2032

L’agenzia francese per gli appalti della Difesa ha dichiarato di aver assegnato contratti a cinque startup nazionali di ricerca informatica per sviluppare una tecnologia che consentirà al paese di avere due prototipi universali di computer quantistici entro il 2032, con l’obiettivo di sviluppare sistemi quantistici utilizzabili per esigenze di difesa.

Gli accordi quadro con le cinque società – Alice & Bob, C12, Pasqal, Quandela e Quobly – valgono fino a 500 milioni di euro, ha affermato il Ministero delle Forze Armate in una dichiarazione del 6 marzo, ripresa da C4isrnet.

Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato tre anni fa una strategia quantistica nazionale per dotare il Paese delle risorse informatiche necessarie a garantire la sovranità della Francia nel settore. L’informatica quantistica sfrutta le leggi della fisica quantistica con l’obiettivo di risolvere problemi complessi più velocemente rispetto ai computer classici.

“La tecnologia quantistica è di grande importanza per le forze armate, con potenziali applicazioni nella crittografia o nelle comunicazioni”, ha affermato il Ministero francese nella dichiarazione. “La rivoluzione in corso ci permetterà di percepire il nostro ambiente con una precessione senza precedenti, scoprire nuovi materiali, esplorare nuovi modi di trasmettere informazioni, navigare lì dove la rete GPS è inaccessibile”.

Il programma per lo sviluppo di prototipi di computer quantistici sarà coordinato dalla Defense Digital Agency, conosciuta con l’acronimo francese AND, e parte dell’agenzia per gli appalti.

Google, IBM e altri hanno costruito la prima ondata di computer quantistici, ma le sfide legate alla stabilità e alla scalabilità significano che le applicazioni commerciali devono ancora affrontare ostacoli. Nell’informatica quantistica, le informazioni vengono archiviate in bit quantistici, o qubit, che possono esistere in più stati contemporaneamente, consentendo potenzialmente alla tecnologia di superare in prestazioni un sistema tradizionale basato su bit binari.

La Francia due anni fa ha annunciato una rete ibrida di calcolo quantistico per connettere sistemi tradizionali e computer quantistici, rendendoli disponibili a istituti di ricerca, startup e partner industriali.

Le cinque startup francesi “hanno tutte le carte in regola per affrontare questa sfida, ma è troppo presto per dire quale di loro riuscirà a superare i vari ostacoli di ingegneria, produzione e industrializzazione”, ha affermato il ministero. “Ecco perché questa partnership assume la forma di un concorso in tre fasi: prova del concetto, maturazione e poi industrializzazione”.

A quattro anni dall’inizio del programma, i tre progetti di maggior successo verranno selezionati per sviluppare i migliori qubit logici in grado di crescere su vasta scala, secondo il ministero. Al termine degli otto anni, il concorso sarà limitato a due tecnologie, che continueranno a essere sviluppate dai computer prototipo, con un obiettivo di 128 qubit logici, ai sistemi commerciali, con un obiettivo di 2.048 qubit, e utilizzabili dai loro primi clienti.

Alice & Bob, con sede a Parigi, è stata fondata nel 2020 e ha raccolto più di 30 milioni di euro, lavorando su un computer quantistico universale con correzione degli errori. C12, fondata nello stesso anno e anch’essa con sede nella capitale francese, sta utilizzando i nanotubi di carbonio per costruire il suo processore quantistico, dopo aver ottenuto un finanziamento iniziale di 10 milioni di euro nel 2021.

Pasqal, fondata nel 2019, ha raccolto fino ad oggi più di 140 milioni di euro e sta sviluppando un computer quantistico utilizzando atomi neutri ordinati in matrici. Quandela ha raccolto più di 50 milioni di euro a novembre e sta utilizzando la fotonica come tecnologia preferita, che secondo la società è relativamente facile da scalare e funziona in gran parte a temperatura ambiente. Quobly sta sviluppando processori per il calcolo quantistico tolleranti agli errori che, a suo dire, possono essere costruiti utilizzando le fabbriche di semiconduttori esistenti, e la società con sede a Grenoble a luglio ha chiuso il suo primo round di finanziamento di 19 milioni di euro.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/