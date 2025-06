FRANCIA. Parigi deve gestire il suo terrorismo xenofobo 

Dopo aver ucciso Hichem Miraoui e aver ferito il suo vicino curdo Akif Badur, e pubblicato quattro video di rivendicazione su Facebook, Christophe Belgembe si è consegnato alla Polizia. Secondo la procura antiterrorismo francese, PNAT, Belgembe, 53 anni, sposato, senza figli, disoccupato, ha affermato che questo era solo l’inizio, data l’inattività dell’autorità a proteggere i francesi.

Belgembe ha negato qualsiasi motivazione razzista o terroristica, ma il PNAT lo ha accusato di omicidio premeditato e tentato omicidio a sfondo razziale nell’ambito di un’azione terroristica, riporta Reuters.

È stata la prima volta che il PNAT indaga su un omicidio ispirato da idee di estrema destra. Le pene per terrorismo sono più severe e le forze antiterrorismo hanno maggiori poteri investigativi.

La mossa del PNAT è indicativa di un cambiamento più ampio in Francia, dove gli attacchi jihadisti sono diminuiti mentre i crimini razzisti, xenofobi o antireligiosi sono aumentati dell’11% rispetto allo scorso anno, a fronte di un crescente sostegno all’estrema destra.

In uno dei suoi video, Belgembe ha espresso il suo sostegno al Rassemblement National (RN), il più grande partito parlamentare francese, afferma Reuters.

La famiglia di Miraoui, i leader musulmani e i gruppi antirazzisti hanno accolto con favore la decisione di indagare su Belgembe ai sensi delle leggi antiterrorismo, ma hanno affermato che le autorità francesi sono state lente a considerare i crimini di estrema destra come terrorismo.

Il PNAT ha rifiutato di commentare le accuse secondo cui sarebbe stato lento a classificare la violenza di estrema destra come terrorismo. Tuttavia, ha dichiarato a Reuters di aver seguito altri 15 casi che coinvolgono sospettati di estrema destra dalla sua creazione nel 2019. Nessuno di questi casi era un omicidio.

Jean-Louis Bruguière, ex giudice antiterrorismo che ha contribuito a creare il PNAT, ha dichiarato che la polarizzazione politica francese “inquina il dibattito” su come classificare tali crimini. Ha affermato che il PNAT ha preferito “esercitare la massima cautela” scegliendo solo casi gravi. Bruguière ha difeso la decisione del PNAT di indagare sull’omicidio di Miraoui, affermando che, anche se Belgembe avesse agito da solo, considerava il suo atto in un quadro ideologico più ampio “che trascende l’atto stesso”.

Migliaia di persone hanno protestato in tutta la Francia ad aprile dopo l’omicidio di Aboubakar Cissé, un ventiduenne maliano accoltellato a morte in una moschea da un intruso che ha insultato l’Islam mentre filmava l’atto, chiedendo che il suo omicidio fosse indagato come terrorismo.

Il PNAT ha rifiutato di occuparsi del caso di Cissé. Si è anche rifiutato di indagare su una sparatoria avvenuta nel 2022 in un centro curdo a Parigi, in cui hanno perso la vita tre persone, suscitando critiche da parte degli attivisti per i diritti umani e della comunità curda francese.

Il PNAT si è rifiutato di spiegare perché non si sia occupato dell’omicidio di Cisse o dell’attacco al centro curdo.

Tuttavia, il procuratore di Nîmes, Cecile Gensac, il cui ufficio si è occupato del caso di Cisse, ha affermato che il PNAT si è rifiutato di indagare poiché l’assassino non aveva alcuna ideologia e ha agito solo per “un ossessivo desiderio di uccidere”.

Secondo la legge francese, il terrorismo è un reato in cui l’autore ha “l’obiettivo di turbare gravemente l’ordine pubblico attraverso l’intimidazione o il terrore”. Alcune delle precedenti decisioni del PNAT hanno evidenziato quanto sia aperta all’interpretazione la definizione francese di terrorismo.

Lo scorso anno il PNAT ha indagato su 66 casi di terrorismo jihadista, in calo di quasi il 10% un terzo rispetto al 2019.

Nel frattempo, il razzismo è in aumento, secondo un rapporto del 2024 della Commissione francese per i diritti umani. Tra gennaio e marzo 2025, il Ministero dell’Interno ha registrato 79 atti anti-musulmani, con un aumento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Belgembe e le sue vittime vivevano a Puget-sur-Argens, una città in una regione sud-orientale della Francia, da tempo roccaforte dell’estrema destra. Alle elezioni legislative dello scorso anno, il RN ha ottenuto quasi il 60% dei voti in città.

