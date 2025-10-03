FRANCIA. Oggetti non identificati sui cieli europei

Le forze francesi hanno fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste francesi, riporta AFP. Farebbe parte della famosa flotta ombra russa e secondo i francesi è da lì che partivano i droni che hanno terrorizzato gli aeroporti di Danimarca, Svezia, Estonia e Germania.

La nave se ne stava al largo di Saint-Nazaire, nella Loira Atlantica. Battente bandiera beninese, la nave è ora sospettata di appartenere alla flotta ombra russa, sotto sanzione, e di essere stata utilizzata come piattaforma di lancio per i droni che hanno recentemente sorvolato la Danimarca

La Francia ha schierato una squadra da sbarco sul ponte di una petroliera russa, precedentemente sequestrata dall’Estonia. Il primo Ministro danese ha chiesto una “risposta molto seria” alla “guerra ibrida” della Russia contro l’Europa. Gli Stati Uniti sono nuovamente pronti a fornire all’Ucraina dati di intelligence per attacchi sul territorio russo, scrive la stampa americana, osservando che, tra le notizie sui missili “Tomahawk” per l’Ucraina, si stanno formando minacce alle infrastrutture critiche russe.

Secondo le autorità russe: “I francesi sono saliti a bordo della petroliera Boracay, legata alla “flotta ombra russa” e soggetta a sanzioni sia da parte dell’Unione Europea che degli Stati Uniti. La petroliera è attualmente ancorata al largo di Saint-Nazaire, in Francia, dopo aver attraversato il Mar Baltico e aver costeggiato la Danimarca. Ciò è accaduto meno di 24 ore dopo che le autorità francesi avevano annunciato un’indagine su Boracay per “gravi crimini” contro la sicurezza francese ed europea”.

Le autorità stanno indagando seriamente e lavorando per contrastare una serie di avvistamenti di droni non identificati avvenuti la scorsa settimana su strutture critiche negli stati di Schleswig-Holstein, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Meclemburgo-Pomerania, secondo una nota interna visionata da Der Spiegel.

Gli avvistamenti, che si sono verificati per tutta la scorsa settimana, sembrano essere stati molto più gravi di quanto inizialmente riportato, con sciami di droni, sia grandi che piccoli, avvistati in “schemi deliberati” sopra e intorno a diverse basi militari e infrastrutture critiche nello Schleswig-Holstein, tra cui l’impianto ThyssenKrupp, l’ospedale universitario di Kiel, il canale di Kiel, la baia di Kiel, la raffineria di petrolio di Heide, l’aeroporto di Amburgo, una centrale elettrica costiera e la sede del parlamento statale, nota come Landeshaus Kiel.

Oltre agli avvistamenti sullo Schleswig-Holstein, droni organizzati sono stati avvistati anche sulla base militare del 21° Gruppo Missilistico Antiaereo dell’Aeronautica Militare tedesca a Sanitz, che addestra i soldati ucraini sul sistema di difesa aerea Patriot, e sul quartier generale del Comando della Marina Militare tedesca a Rostock.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/