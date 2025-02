FRANCIA. Manovre navali con USA e Giappone nel Pacifico 

La USS Carl Vinson e il suo gruppo di portaerei stanno partecipando alle esercitazioni ” Pacific Steller” nel Pacifico, organizzate dalla Marina francese. Dal 10 e fino al 18 febbraio di questo mese, la nave e la sua scorta si uniranno alla portaerei francese Charles de Gaulle e alla portaelicotteri giapponese JS Kaga in varie attività volte a migliorare l’interoperabilità tra i tre alleati.

Il contrammiraglio Michael Wosje, comandante del Carrier Strike Group guidato dalla USS Carl Vinson, ha affermato: ” Pacific Steller 2025 ci consente di praticare un’integrazione senza soluzione di continuità con i nostri alleati francesi e giapponesi in un ambiente multi-dominio… Le operazioni coordinate tra la USS Carl Vinson, la FS Charles De Gaulle e la JS Kaga rafforzano le nostre alleanze e scoraggiano i nostri avversari. Insieme, cerchiamo di mantenere un Indo-Pacifico aperto e inclusivo, libero da ogni forma di coercizione, e non vediamo l’ora di lavorare al fianco dei nostri alleati e partner che condividono questa visione “, riporta ZM.

Entrando nel dettaglio delle navi che parteciperanno all’esercitazione Pacific Steller, classificate in base alle tre forze che la svolgeranno, va segnalato che la Marina degli Stati Uniti metterà a disposizione la già citata portaerei USS Carl Vinson insieme al Carrier Air Wing 2 a bordo, oltre all’incrociatore di classe Ticonderoga USS Princeton e ai cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke USS Sterett e USS William P. Lawrence; il tutto completato dal lavoro di un aereo P-8 Poseidon.

Da parte sua, la Marina francese schiererà la sua unica portaerei, la Charles De Gaulle, scortata dalle fregate FS Provence e FS Alsace, dal cacciatorpediniere FS Forbin e dalla nave rifornimento FS Jacques Chevallier. La Francia fornirà inoltre una coppia di aerei da pattugliamento marittimo Atlantique 2, già presenti nella regione. Per quanto riguarda le Forze di autodifesa marittima giapponesi, si uniranno alla flotta la già citata portaelicotteri JS Kaga, il cacciatorpediniere JS Akizuki e un aereo P-3C Orion.

A questo proposito, è interessante notare che questo dispiegamento segnerà il ritorno della portaerei Charles De Gaulle nella regione dopo quasi quarant’anni. Commentando l’importanza dello spiegamento nell’affrontare questo problema, il contrammiraglio Jacques Mallard, attuale comandante del gruppo portaerei francese, ha affermato: “Sebbene la Francia sia una nazione residente nell’Indo-Pacifico, non ha schierato il suo CSG in questa parte del mondo per molto tempo (…) Non c’è dubbio che Pacifc Steller raggiungerà un nuovo livello di interoperabilità per le nostre tre marine e rappresenta una sfida che siamo più che ansiosi di raccogliere insieme ai nostri partner giapponesi e americani.“

Nei piani originali per l’attività organizzata dalla Marina francese era prevista anche la partecipazione di media canadesi e australiani, che non sono stati menzionati dalla Marina statunitense, nonostante avessero delle piattaforme dispiegate nella zona: il Canada ha schierato la fregata HMCS Ottawa, che ha completato una visita di quattro giorni al porto cambogiano di Sihanoukville; per la Royal Australian Navy, il cacciatorpediniere HMAS Hobart sta attualmente navigando nelle vicinanze della base, a cui si unirà un gruppo di due aerei P-8A Poseidon schierati a Singapore e nelle Filippine.

Luigi Medici

