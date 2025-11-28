FRANCIA. Macron lancia il servizio militare… volontario

Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato giovedì la creazione di un nuovo servizio militare volontario per i giovani, che inizierà entro la metà del 2026, che aiuterà la Francia a rispondere alle “minacce crescenti” sulla scena globale.

La decisione fa parte di un cambiamento più ampio in Europa, dove le nazioni che hanno a lungo goduto della decennale tranquillità garantita dalle garanzie di sicurezza statunitensi sono preoccupate per le mutevoli priorità del presidente Donald Trump e per la posizione aggressiva della Russia, riporta Reuters.

“La Francia non può restare inattiva”, ha dichiarato Macron durante un discorso alla 27a Brigata di Fanteria da Montagna a Varces, nelle Alpi francesi. Ha affermato che il piano è stato “ispirato alle pratiche dei nostri partner europei… in un momento in cui tutti i nostri alleati europei avanzano in risposta a una minaccia che grava su tutti noi”.

Macron ha affermato che il programma volontario sarà aperto ai giovani di 18 e 19 anni, che saranno retribuiti, e durerà 10 mesi. Il costo sarà di 2 miliardi di euro, che Macron ha definito “uno sforzo significativo e necessario”.

Il programma prevede l’impiego di 3.000 persone nel 2026, che presteranno servizio solo sul suolo francese, per poi arrivare a 10.000 entro il 2030. “La mia ambizione per la Francia è di raggiungere i 50.000 giovani entro il 2036, a seconda dell’evoluzione delle minacce”, ha dichiarato Macron.

Al termine del periodo, i partecipanti potranno integrarsi nella vita civile, diventare riservisti o rimanere nelle forze armate, ha aggiunto.

L’annuncio di Macron allinea la Francia a quasi una dozzina di altre nazioni europee, come Germania e Danimarca, che hanno avviato progetti simili.

Macron ha affermato che l’abolizione del servizio nazionale obbligatorio da parte dell’ex presidente Jacques Chirac nel 1996 era corretta, aggiungendo che la coscrizione non ha senso per le attuali esigenze della Francia. “Non possiamo tornare ai tempi della coscrizione”, ha dichiarato Macron. “Questo modello di esercito ibrido risponde alle minacce e ai rischi futuri, riunendo giovani del servizio nazionale, riservisti ed esercito attivo.”

La Francia intende assicurarsi 100.000 riservisti entro il 2030, hanno affermato i collaboratori di Macron, rispetto ai circa 47.000 attuali. La sua forza militare totale sarebbe quindi di circa 210.000 unità entro il 2030.

Prima dell’annuncio di Macron, i suoi collaboratori hanno sottolineato i dati dei sondaggi che suggerivano un elevato sostegno alle forze armate tra i 18 e i 25 anni.

L’annuncio di Macron è stato oscurato dai commenti del generale Fabien Mandon, Capo di Stato Maggiore delle forze armate francesi, che la scorsa settimana ha suscitato scalpore affermando che la Francia deve prepararsi a possibili perdite future a causa dell’aggressione russa.

“Ciò che ci manca… è la forza di carattere necessaria per accettare la sofferenza per proteggere ciò che siamo”, ha affermato Mandon, aggiungendo che la Francia deve “accettare di perdere i propri figli”.

Macron aveva cercato di minimizzare i commenti di Mandon: ”Dobbiamo assolutamente, immediatamente, dissipare qualsiasi idea confusa che suggerisca che manderemo i nostri giovani in Ucraina”, ha dichiarato Macron alla radio RTL.

Cédric Perrin, presidente della commissione Affari esteri, Difesa e Forze armate del Senato francese, ha difeso Mando: ”Le sue osservazioni sono state estrapolate dal contesto… ma se essere un po’ bruschi è necessario per far capire ai francesi la situazione in cui ci troviamo, allora ha fatto bene a farlo”, ha detto Perrin.

Maddalena Ingroia

