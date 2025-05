FRANCIA – INDONESIA. Incontri il 29 maggio per accordi su difesa e energia nucleare

Secondo fonti social, il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe visitare Giacarta dal 27 al 29 maggio, dove ha intenzione di firmare diversi importanti contratti nel settore della difesa e delle infrastrutture. Ma la visita mira anche a far progredire un progetto ancora più ampio di costruzione di centrali nucleari civili. Il principale operatore francese nel settore dell’energia nucleare, EDF, sta lavorando al progetto da settimane, in seguito a una richiesta proveniente dall’Indonesia, inoltrata attraverso canali insoliti.

A gennaio, l’ambasciatore francese Fabien Penone è rimasto sorpreso nel vedere Hashim Djojohadikusumo, fratello del presidente indonesiano Prabowo Subianto, invitare la Francia a presentare un’offerta per l’energia nucleare civile nel paese. Sebbene non ricopra alcun incarico governativo ufficiale, Hashim controlla Nusantara Energy, la più grande compagnia petrolifera e del gas del Paese, da lui co-fondata insieme al presidente.

Hashim è sempre stato vicino alla carriera politica del fratello. Nusantara ha finanziato in parte la precedente campagna elettorale del presidente Prabowo, comprese le spese di viaggio. L’Indonesia non ha una legge sul finanziamento delle campagne elettorali, ma la situazione potrebbe rappresentare un serio problema di conformità se il governo scegliesse Hashim come partner di EDF per la costruzione di centrali nucleari.

Sebbene l’Indonesia sia da tempo interessata all’energia nucleare, la tabella di marcia del governo in materia ha subito un’accelerazione rispetto allo scorso anno. Il Paese intende ora inaugurare la sua prima centrale nucleare entro il 2030. Giacarta è particolarmente interessata ai piccoli reattori modulari (SMR). A dicembre, il governo ha annunciato l’intenzione di costruire 20 reattori di questo tipo su diverse isole del vasto arcipelago, che ospita anche due miniere di uranio operative. Tali SMR sono stati sviluppati da tempo dai concorrenti in Cina (China General Nuclear Power Corp – CGNPC o CGN), Russia (Rosatom), Stati Uniti (Westinghouse) e Corea del Sud (Korea Electric Power Corp o Kepco), ma la Francia è indietro in questo settore.

Un progetto SMR indonesiano è già in fase avanzata. ThorCon, che si definisce singaporiana ma è di proprietà dell’imprenditore americano David Devanney, ha annunciato a marzo di aver presentato una domanda all’Ente nazionale per l’energia (DEN) dell’Indonesia per costruire il primo SMR di piccole dimensioni del Paese sull’isola di Kelasa, nello stretto di Gaspar, entro il 2029.

Maddalena Ingrao

