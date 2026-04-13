FRANCIA. Azienda Biodiesel accusata dagli Stati Uniti di riciclaggio di denaro per l’Iran 

I rapporti tra Stati Uniti e Francia non sono mai stati idilliaci, cordiali, favorevoli, di interesse. Niente di più. Ma con l’ultimo scandalo in casa francese un po’ si sono incrinati.

Il presidente di un impianto francese di biodiesel si è dimesso il mese scorso dopo che il gruppo che ha acquisito l’azienda nel 2024 è stato coinvolto in un’indagine del governo statunitense sulla confisca di fondi presumibilmente riciclati per il regime iraniano.

Il trader petrolifero britannico Simon Lausch ha rilevato la società La Nivernaise de Raffinage, con sede in Borgogna, in seguito alla sua acquisizione da parte della divisione ginevrina del gruppo energetico Wellbred nell’estate del 2024. I procuratori statunitensi hanno accusato alcune società del gruppo di partecipare a una rete di riciclaggio di denaro gestita dall’uomo d’affari iraniano sanzionato Hossein Shamkhani, il cui padre, l’ex segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Ali Shamkhani, è stato ucciso in un attacco aereo israelo-americano alla fine di febbraio.

Nella causa, presentata il 6 marzo, il governo statunitense chiede il sequestro di oltre 12 milioni di dollari presumibilmente trasferiti tra le società Wellbred con sede a Singapore e a Dubai, rispettivamente Wellbred Capital e Wellbred Trading DMCC. Il proprietario di La Nivernaise de Raffinage, la Wellbred Trading SA, registrata a Ginevra, non è citato in giudizio. Tuttavia, i registri francesi sulla titolarità effettiva mostrano che la raffineria è in ultima analisi di proprietà della stessa persona, Soh Eng Ann, che possiede anche tutte le azioni di Wellbred Capital.

Dai registri di Singapore risulta che Soh abbia acquisito la società alla fine del 2018. Gli avvocati americani sostengono che Shamkhani abbia ottenuto il pieno controllo di Wellbred Capital “intorno al 2019”. Wellbred, nota nel settore petrolifero mediorientale, ha una sede nel Dubai Commodities Center, nello stesso edificio di Trafigura e della francese EDF. Secondo i profili dei dipendenti reperiti online, il gruppo impiega decine di trader, che operano principalmente tra Dubai e Ginevra. Svolge inoltre attività commerciali in Arabia Saudita, dove aveva in programma la costruzione di una raffineria vicino alla città costiera di Rabigh.

Soh, specialista singaporiano nel settore marittimo, compariva in precedenza sul sito web di Wellbred come presidente del gruppo, insieme all’amministratore delegato Ghazi Abu Al Saud, ex dirigente di Saudi Aramco. Entrambi sono stati rimossi dal sito web all’inizio di quest’anno, secondo gli archivi del sito. Le domande inviate al gruppo Wellbred e alla sua filiale francese sono rimaste senza risposta.

La causa intentata negli Stati Uniti sostiene che le società Wellbred a Dubai e Singapore siano state acquisite “per consentire alla rete Shamkhani di mantenere un ‘marchio’ che non fosse percepito pubblicamente come associato a Shamkhani o all’Iran”. La causa afferma che Shamkhani “ha pianificato e utilizzato Wellbred per condurre transazioni apparentemente legittime riguardanti petrolio spedito dall’Iran e, più in generale, per avvantaggiare la rete Shamkhani, che includeva membri della rete Shamkhani in Iran e il governo iraniano”.

La causa afferma che a luglio 2022, Wellbred Capital, con sede a Singapore, deteneva azioni per un valore di 70 milioni di dollari e aveva effettuato transazioni per un valore superiore a 100 milioni di dollari con Nest Wise Petroleum, una società degli Emirati Arabi Uniti precedentemente designata dall’OFAC a partire da luglio 2025. Secondo i procuratori, l’attuale consiglio di amministrazione di Wellbred Capital è composto da Shamkhani e da due suoi “stretti collaboratori di lunga data”, Alireza Derakhshan e Mahdiyar Mojtahedi.

Maddalena Ingrao

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