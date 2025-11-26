FRANCIA. Alle presidenziali vincerebbe, l’erede della LePen, Bardella. Comunque

La francese Odoxa ha previsto per la prima volta che il trentenne leader di estrema destra Jordan Bardella avrebbe vinto le prossime elezioni presidenziali, previste per il 2027, indipendentemente da chi fossero i suoi avversari.

L’attuale presidente del Rassemblement National (RN), ed erede della leader Marine Le Pen, otterrebbe più voti di chiunque altro se le elezioni presidenziali si svolgessero questa settimana, ha scoperto Odoxa intervistando 1.000 persone il 19 e 20 novembre, riporta Reuters.

A seconda dei suoi avversari al primo turno, otterrebbe il 35% o il 36% dei voti, ha affermato Odoxa, mentre vincerebbe contro tutti gli altri candidati che accedessero al secondo turno. “Purtroppo per Jordan Bardella e i suoi sostenitori, e fortunatamente per tutti gli altri, essere il favorito schiacciante in un’elezione presidenziale diversi mesi prima che si svolga non è garanzia di successo”, ha affermato Odoxa nel rapporto pubblicato con i risultati del sondaggio.

In passato, Marine Le Pen e suo padre, Jean-Marie Le Pen, si sono scontrati con ampie alleanze politiche che li hanno sconfitti tre volte al secondo turno delle elezioni presidenziali.

A Marine Le Pen, 57 anni, è stato vietato di candidarsi a cariche pubbliche per cinque anni dopo che un tribunale ha dichiarato lei e alcuni membri del suo partito colpevoli a marzo di appropriazione indebita di fondi. Ha presentato ricorso contro la sentenza.

Bardella, il cui indice di popolarità ha superato quello del suo mentore, è considerato il candidato naturale del partito se il suo divieto verrà confermato.

Odoxa ha messo alla prova Bardella contro il leader di estrema sinistra Jean-Luc Melenchon, il moderato di sinistra Raphael Glucksmann e gli ex primi ministri centristi Gabriel Attal ed Edouard Philippe. Il sondaggio ha dato Bardella vincitore con il 74% contro il leader di estrema sinistra Jean-Luc Melenchon al secondo turno e con un più risicato 53% contro Philippe. Il margine di errore del sondaggio era di 2,5 punti percentuali.

All’inizio di questo mese, un altro sondaggio ha dato Bardella sconfitto di misura al ballottaggio contro Philippe.

La debole performance degli eredi dell’attuale presidente Emmanuel Macron è la conseguenza di un forte calo di popolarità da quando la sua decisione di indire elezioni generali a metà del 2024 ha portato a un parlamento in stallo, incapace di formare una coalizione efficace.

Maddalena Ingrao

