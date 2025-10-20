FINLANDIA. Paura della guerra: rifugi antiaerei in primo piano

In Europa la Finlandia è uno dei pochi paesi, se non l’unico, che ha rifugi antiaerei e bunker per quasi tutti i suoi cittadini e funzionanti. A differenza di altri paesi europei, la Finlandia non si è mai sentita al sicuro dopo la Guerra d’Inverno del 1939/40 e ha continuato a costruire nuovi bunker. Attualmente ce ne sono 50.500 e possono fornire rifugio a 4,8 milioni di persone (su una popolazione di 5,5 milioni).

Per fare un esempio: la Germania ha 480.000 rifugi, ovvero uno ogni 174 persone. Il bunker di Helsinki si trova a 20 metri sottoterra e può ospitare 6.000 persone. Qui, possono sopravvivere “anche a un attacco nucleare”, afferma un istruttore di protezione civile e “custode del bunker”.

Mantenere un rifugio è costoso, ma genera anche un reddito costante: ospita una palestra, un parco giochi per bambini, un palazzetto dell’hockey e un parcheggio sotterraneo. In Finlandia, ogni edificio di oltre 1.200 metri quadrati è tenuto per legge a disporre di un seminterrato sicuro.

Ciò che manca sono magazzini riforniti di cibo in scatola. Ogni finlandese è tenuto ad avere una scorta di cibo per 72 ore, oltre a torce elettriche, batterie, un materassino da campeggio e il proprio sacco a pelo. La lista di emergenza che ogni famiglia finlandese riceve include anche farmaci, prodotti per l’igiene, compresse di iodio e, se possibile, libri, carta e una penna. I cittadini sono tenuti a portare tutti questi articoli con sé al rifugio.

Anche la Croazia di recente ha rispolverato il file dei rifugi antiaerei/ atomici per scoprire cose interessanti: l’astronomo istriano Korado Korlević afferma che, sebbene l’Istria non abbia rifugi atomici tranne che a Pola, questo non significa nulla. “A cosa serve un rifugio? Dopotutto, quando si costruiva una casa negli anni ’80, si doveva costruire un seminterrato che doveva essere rinforzato come rifugio. Visignano ha un grande rifugio atomico, sotto la clinica, di fronte alla farmacia. A Parenzo ce n’è uno vicino alla caserma dei pompieri. In caso di guerra, non sgancerebbero una bomba su Albona”, osserva.

Oltre ai rifugi, ha menzionato anche i venti che trasportano radiazioni. “Non pensate che una bomba atomica sganciata brucerebbe tutto. I venti trasporterebbero radiazioni e si può far fronte a questo, ma non è questa la funzione di un rifugio. Serve per l’impatto della pressione atmosferica. Un rifugio ha senso se ci si trova a un chilometro dall’epicentro”, rassicura l’astronomo.

Anna Lotti

