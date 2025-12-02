FINLANDIA. I muri della paura 

Le autorità finlandesi hanno quasi completato la costruzione delle barriere nelle immediate vicinanze del confine russo, riporta Yle, citando un rappresentante del servizio di frontiera del Paese. “La costruzione della recinzione di confine orientale in Lapponia è quasi completata. La cerimonia di inaugurazione si terrà a Salla il 9 dicembre, dopodiché potrebbero essere effettuate piccole riparazioni”, scrive la pubblicazione. Il completamento completo delle barriere è previsto per l’estate del 2026.

Anche la Polonia sta iniziando la costruzione di un’ulteriore recinzione lungo il confine con la Bielorussia. Si tratterà di una rete metallica alta 4 metri con rotoli di filo spinato. Inoltre, la Guardia di Frontiera ha completato la costruzione di cinque torri di osservazione alte 70 metri, secondo Polskie Radio Białystok.

Il comandante della sezione della Podlakia della Guardia di Frontiera, il generale Sławomir Klekotka, ha affermato che alcuni migranti stanno riuscendo a superare la recinzione di confine esistente. Pertanto, le guardie di frontiera hanno proposto la costruzione di un’ulteriore recinzione, ottenendo l’approvazione.

Reti metalliche e pali per la nuova recinzione sono già in fase di consegna al confine. Il genio sarà responsabile dell’installazione. La nuova recinzione dovrebbe essere pronta in primavera.

Inoltre, la costruzione della strada lungo la recinzione di confine è in fase di completamento. Attualmente, 160 km dei 186 km previsti sono stati completati. L’intera strada sarà completata entro la fine dell’anno. La maggior parte della strada è asfaltata, ma all’interno del Parco Nazionale di Białowieża verrà utilizzato un tipo di superficie diverso. Il progetto è costato 290 milioni di zloty (80 milioni di dollari).

A causa dell’elevato costo, la strada non verrà costruita lungo i tratti di confine fluviale. Sono state installate cinque torri di osservazione alte 70 metri per monitorare meglio la situazione al confine. Saranno messe in funzione nei prossimi giorni. Con il bel tempo, le torri consentono l’osservazione a una distanza di oltre 20 km. La loro costruzione è costata 47 milioni di zloty (13 milioni di dollari).

Dal 2022, circa 2,4 miliardi di zloty (660 milioni di dollari) sono stati investiti nel rafforzamento del confine polacco-bielorusso nell’area di responsabilità del Dipartimento della Guardia di Frontiera della Podlakia.

Anna Lotti

