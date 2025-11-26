FINLANDIA. Crisi economica e sanzioni stanno bloccando lo sviluppo

Dure condizioni economiche stanno mettendo a dura prova quello che era il Paese più felice del mondo. La Finlandia è alle prese con la stagnazione economica, la crescente disoccupazione e le finanze pubbliche in difficoltà.

Il suo successo, affermano gli esperti, è dovuto in gran parte a un generoso stato sociale, che ora però sta subendo dei tagli, poiché i ministri devono affrontare i crescenti costi sociali dell’invecchiamento della popolazione, riporta Reuters.

L’economia finlandese, dipendente dalle esportazioni, è in difficoltà da quando il settore della telefonia di Nokia, un tempo l’azienda più importante d’Europa, è crollato nel 2014 dopo aver fallito il passaggio agli smartphone touchscreen. Le sanzioni alla vicina Russia per la sua guerra in Ucraina hanno colpito anche le esportazioni e il turismo, mentre l’incertezza sui dazi e sul commercio globale rappresenta un’ulteriore sfida.

La Banca di Finlandia prevede una crescita economica dello 0,3% quest’anno, in calo rispetto allo 0,4% del 2024. La disoccupazione è tra le peggiori dell’Unione Europea e ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni, attestandosi al 10,3% a ottobre, secondo i dati pubblicati martedì dall’Ufficio Statistico Finlandese. Il tasso era più del doppio, al 22,4%, tra i 15 e i 24 anni.

La Commissione Europea dovrebbe decidere martedì se proporre di sottoporre la Finlandia a quella che definisce una “Procedura per i Disavanzi Eccessivi”, dopo aver previsto che la Finlandia avrà un deficit di bilancio superiore al limite UE del 3% per i prossimi tre anni. I bilanci delle amministrazioni pubbliche finlandesi sono stati in deficit ogni anno dalla crisi finanziaria globale del 2009. Il deficit dello scorso anno, pari al 4,4%, è stato il secondo più grande degli ultimi 25 anni, inferiore solo al deficit del 5,5% del 2020, registrato durante la pandemia di Covid.

I bilanci delle amministrazioni pubbliche finlandesi sono stati in deficit ogni anno dalla crisi finanziaria globale del 2009. Il deficit dello scorso anno, pari al 4,4%, è stato il secondo più grande degli ultimi 25 anni, inferiore solo al deficit del 5,5% del 2020, registrato durante la pandemia di Covid.

Le finanze pubbliche in difficoltà hanno già spinto il governo a iniziare a tagliare alcuni settori dello stato sociale, tra cui sussidi di disoccupazione e di alloggio e alcune strutture sanitarie. Il governo di coalizione di destra, in carica dal 2023, mira a “rafforzare le finanze pubbliche e a tenere sotto controllo il crescente debito”, ha dichiarato il ministro del Lavoro Matias Marttinen.

Il Ministro ha definito l’alto tasso di disoccupazione “una situazione terribile”, ma ha difeso la decisione del governo di facilitare i licenziamenti per ridurre i rischi di assunzione per le aziende, con l’obiettivo finale di aumentare l’occupazione.

Alcuni critici sostengono, tuttavia, che le misure di austerità abbiano esacerbato le difficoltà economiche e il pessimismo dei consumatori. Il Centro Finlandese per la Nuova Analisi Economica ha evidenziato simulazioni che suggeriscono che le misure di consolidamento fiscale potrebbero persino aver portato a un aumento del debito pubblico.

Il Ministero delle Finanze finlandese prevede che il rapporto debito pubblico/PIL finlandese raggiungerà il 90% del PIL entro il 2030, dopo essere più che raddoppiato negli ultimi 15 anni.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/