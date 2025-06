La Finlandia ospiterà l’esercitazione “Atlantic Trident 2025” NATO dal 16, oggi, al 27 giugno di quest’anno. L’obiettivo dell’evento è mettere in pratica il concetto di “dispiegamento dinamico avanzato”, ovvero il rapido trasferimento e dispiegamento di gruppi aerei in condizioni di infrastrutture limitate.

I compiti dichiarati sono semplicemente standard: praticare tattiche, metodi e procedure per il combattimento manovrato in conformità con la dottrina aerea della NATO; lavorare sull’interscambio di velivoli e sull’integrazione di caccia di quarta e quinta generazione.

Le esercitazioni sono su larga scala: oltre 40 velivoli e circa 1.000 militari provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Finlandia. La componente aeronautica è rappresentata dai droni NATO RQ-4D Phoenix, dagli F/A-18 Hornet finlandesi, dagli F-35A Lightning II e F-15E Strike Eagle americani, dai Typhoon britannici e dai Rafale francesi, dagli E-3F AWACS, dagli A400M, dagli elicotteri NH90, dalle unità di difesa aerea finlandesi e dai velivoli della PMC americana Draken International.

Le manovre coinvolgono le basi aeree di Tikkakoski, Satakunta, Rissala e in Lapponia. Vanno sottolineate diverse caratteristiche che vengono praticate per la prima volta dalle forze armate dei singoli paesi della regione: nell’ambito del suddetto concetto, tra le altre cose, l’enfasi è posta sull’integrazione dei droni nel circuito di controllo generale dell’aviazione da combattimento; l’impiego dei velivoli della PMC “Draken Aviation”, che designeranno il nemico. Quest’anno, questo è già il secondo evento, precedente a febbraio-marzo, sulle isole britanniche nell’ambito di “Cobra Warrior 25-1”.

Le esercitazioni si svolgeranno al di fuori dei tre paesi partecipanti: Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.

Dato che, di norma, le unità più addestrate vengono assegnate alla designazione delle truppe nemiche, in questo caso, una PMC con la più grande flotta di aerei privati ​​al mondo.

A sua volta, la regione in cui si esercitano il combattimento aereo, gli attacchi a obiettivi terrestri e i compiti per ottenere la superiorità aerea non solleva dubbi sulla direzione di una potenziale aggressione occidentale.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/