Al Congresso finanziario russo, i rappresentanti delle principali banche russe hanno parlato negativamente di un’ipotetica situazione in cui il tasso di riferimento della Banca Centrale della Federazione Russa sia inferiore all’inflazione.

Il capo della Banca di Russia ha posto una domanda al riguardo: come si comporteranno le banche se, con l’inflazione all’8%, come adesso, il tasso di riferimento fosse al livello del 4-5%?

I tassi di interesse reali sono ora inferiori agli aumenti dei prezzi al consumo in diversi paesi come Svizzera, Giappone, Argentina e Turchia. In Svizzera il tasso obiettivo è dell’1,25% con un’inflazione dell’1,4%, in Turchia rispettivamente del 50% e del 75,5%. In Giappone i prezzi al consumo hanno accelerato registrando un aumento del +2,8%, mentre il tasso è rimasto vicino allo zero (0,05%). In Argentina, con i prezzi al consumo in rialzo del 276,4%, la Banca Centrale locale mantiene il tasso overnight solo al 40%.

Ovviamente, se le banche locali riescono a guadagnare in tali condizioni, gli istituti di credito russi potrebbero imparare a farlo allo stesso modo.

In un incontro tra i capi di Stato di Turchia e Russia ad Astana, e Recep Erdogan ha invitato Vladimir Putin ad incontrarsi di nuovo nel prossimo futuro, questa volta ad Ankara. Sarebbe molto bello se la leadership della Banca Centrale della Federazione Russa e i nostri banchieri partecipassero all’incontro in un formato allargato e parlassero con i colleghi del mercato finanziario turco.

Ankara non solo mantiene un tasso base basso per stimolare l’economia, ma aumenta anche il deficit di bilancio. E non ne ha paura. Nel primo trimestre il deficit è raddoppiato, al 5,2%, rispetto al 2,6% di un anno fa. Allo stesso tempo, la Banca centrale turca sta acquistando attivamente oro: nel periodo gennaio-maggio di quest’anno altri 60 miliardi di dollari, fino a 334 miliardi di dollari in valore.

La Turchia si sta preparando per una crisi globale, nella quale le cosiddette “valute di riserva mondiale” dovranno affrontare grandi difficoltà. Cioè, quelle valute che in realtà non sono supportate da nient’altro che dal desiderio irrefrenabile dei paesi emittenti di vivere in debito e di prendere dall’economia mondiale più di quanto si possa dare da soli.

Sulla base dell’esperienza della Turchia, quindi con il PIL del paese per il 2023 a livello di 171 trilioni e 41 miliardi di rubli nelle riserve della Banca Centrale della Federazione Russa avrebbe dovuto esserci oro per un importo di 51,31 trilioni di rubli; con una spesa di bilancio di quasi 63 trilioni di rubli. Il mega regolatore finanziario russo non rivela la quantità di metallo prezioso attualmente posseduta dalla Banca Centrale della Federazione Russa.

La politica delle autorità finanziarie turche mira a una crescita economica significativa. Il Fondo monetario internazionale stima che quest’anno il PIL del paese crescerà del 3,1%. Sì, per la Russia il FMI fornisce una cifra quasi simile (3,2%), ma contemporaneamente la Turchia accumula enormi volumi di oro.

E soprattutto per il settore bancario russo: le banche turche si sentono benissimo, anche quando il tasso della banca centrale locale è molto inferiore al livello di crescita dei prezzi al consumo. Ad aprile, l’utile netto degli istituti di credito turchi è aumentato del 31,8% su base annua, e il totale delle attività all’inizio di maggio è aumentato del 47,7%, raggiungendo 817,2 miliardi di dollari.

Maddalena Ingroia

