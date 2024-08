FINANZA. Quel legame tra Yuan PBOC e finanza globale

Il mondo finanziario globale sta guardando alle mosse che sta prendendo la Federal Reserve statunitense e la Banca del Giappone; terza ma no per questo meno importante è la Banca centrale cinese nelle decisioni ce potranno influenzare il 2024.

Il modo in cui il governatore della Banca popolare cinese Pan Gongsheng giocherà la sua mano monetaria a Pechino avrà probabilmente un impatto molto maggiore, dati i venti contrari sempre più intensi che incombono sulla più grande economia asiatica, riporta AT.

Nonostante tutte le loro sfide, né gli Stati Uniti né il Giappone affrontano simultaneamente mini-crisi con costruttori immobiliari, debole spesa delle famiglie e pressioni deflazionistiche. Nessuno dei due affronta la disoccupazione giovanile a livelli record. Nessuno dei due affronta venti contrari interni da parte dei comuni alle prese con oltre 10 trilioni di dollari di debito dei veicoli di finanziamento degli enti locali.

Tutto questo spiega perché la Pboc ha sorpreso i mercati globali con un taglio del tasso di interesse il 25 luglio, quando ha tagliato il tasso di prestito di riferimento a un anno di 20 punti base al 2,3%, la mossa più grande da aprile 2020. Ciò è avvenuto solo pochi giorni dopo che aveva abbassato un tasso chiave a breve termine.

A luglio, l’attività manifatturiera della Cina continentale è scesa inaspettatamente per la prima volta in nove mesi. L’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero Caixin è sceso a 49,8 il mese scorso da 51,8 a giugno. Il calo suggerisce che la macchina delle esportazioni della Cina sta perdendo slancio, offuscando le prospettive dell’economia.

Eppure, nonostante tutta la turbolenza nell’economia cinese, ci sono segnali che la banca centrale potrebbe aver smesso di di abbassare i tassi per un po’. Le tendenze di copertura mostrano che il premio per le opzioni put utilizzate per scommettere su un dollaro-yuan più debole rispetto alle scommesse su un tasso più forte sono a livelli mai visti negli ultimi 13 anni.

Né le misure della volatilità prevista sembrano aumentare mentre la Fed e la BOJ finalmente effettuano, o si muovono verso, le attese mosse sui tassi. Parte della stabilità dello yuan è dovuta a uno yen che ora si sta riprendendo. La sua impennata sulla scia dell’aumento dei tassi da parte della banca centrale nipponica, il più grande dal 2008, ha portato lo yuan a scambiare ai massimi degli ultimi due mesi. Le banche statali cinesi stanno rafforzando la mossa e sfruttando la dinamica a proprio vantaggio vendendo dollari.

Ciò si sposa con la priorità principale del presidente Xi Jinping per lo yuan. Negli ultimi anni, la cerchia ristretta di Xi temeva che uno yuan più debole potesse rendere più difficile per i grandi costruttori immobiliari effettuare i pagamenti sul debito offshore, aumentando i rischi di insolvenza.

Più di recente, il Partito comunista di Xi ha cercato di evitare di diventare un problema elettorale più grande negli Stati Uniti, dove Donald Trump sta tentando un’altra mossa per la presidenza e sta cercando di rendere di nuovo grandi le guerre commerciali.

Forse la priorità più grande, tuttavia, è la politica di internazionalizzazione dello yuan di Xi. Dal 2016, il Team Xi ha fatto progressi costanti e significativi verso la sostituzione del dollaro come perno del sistema finanziario globale.

Mentre la strategia di “yuanizzazione” di Xi prende piede, si distingue come uno dei suoi maggiori successi in termini di riforme. A marzo, lo yuan ha raggiunto un record del 47% dei pagamenti globali in termini di valore.

Nel 2023, lo yuan ha superato lo yen come valuta con la quarta quota maggiore nei pagamenti internazionali, secondo Swift. Ha superato il dollaro come unità monetaria transfrontaliera più utilizzata in Cina, per la prima volta.

La strategia riceverebbe una spinta importante se la banca nipponica potesse continuare ad aumentare i tassi e la Fed abbassasse i tassi. Entrambe queste dinamiche sono una questione aperta. La BOJ, ad esempio, si confronta con un’economia lenta, una crescita tiepida dei salari e una paralisi politica a Tokyo.

La Fed deve affrontare innumerevoli incertezze. Si confronta con lo spettro di una Casa Bianca Trump 2.0, che sembra pronta a combattere con la Fed sull’indipendenza monetaria. Durante il suo primo mandato dal 2017 al 2021, Trump ha intimidito la Fed per farla tagliare in un momento in cui gli Stati Uniti non avevano bisogno di nuovi stimoli monetari.

Se Trump vincesse un altro mandato il 5 novembre, potrebbe implementare il progetto “Progetto 2025” che include l’eliminazione del sistema della Fed. Si ritiene inoltre che Trump sia favorevole alla svalutazione del dollaro.

Tokyo teme che le valute asiatiche deboli, tra cui lo yen, possano diventare un argomento di discussione politica prima di novembre. Questa paura è tra le ragioni per cui il Ministero delle finanze giapponese sta lavorando per sostenere lo yen. Tokyo ha speso più di 3 miliardi di dollari nell’ultimo mese per porre un limite allo yen.

Ma è la banca cinese ad affrontare la strada più difficile verso il 2025. Una delle ragioni è l’incertezza sui tempi dei piani di Xi per aumentare gli stimoli governativi.

Lucia Giannini

