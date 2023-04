FINANZA. L’aumento del petrolio innesca reazioni sull’inflazione globale

I prezzi del petrolio sono saliti lunedì e minacciano di aggiungere ulteriori pressioni al rialzo sull’inflazione, mentre i mercati azionari di tutto il mondo registrano solo movimenti modesti.

L’S&P 500 è salito dello 0,1% nelle prime contrattazioni. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 226 punti, o dello 0,7%, a 33.500, alle 9:45 ora orientale, mentre il Nasdaq composite è sceso dello 0,4%, riporta AP.

Ieri era il primo giorno del secondo trimestre dell’anno per i mercati, e il balzo del 6% del prezzo del petrolio ha intaccato uno dei temi principali che hanno aiutato le azioni a salire nel primo trimestre: le turbolenze nel sistema bancario e il continuo rallentamento dell’inflazione potrebbero spingere la Federal Reserve e le altre banche centrali a ridurre presto i rialzi dei tassi di interesse.

La Fed ha già aumentato i tassi a un ritmo febbrile nell’ultimo anno nella speranza di ridurre l’inflazione elevata. L’aumento dei tassi può servire a rallentare l’economia, ma rischia di provocare una recessione in seguito. I titoli azionari sono contrastati dal balzo del prezzo del petrolio che aumenta i timori per l’inflazione.

I prezzi del petrolio sono saliti di oltre il 5% dopo che l’Arabia Saudita e altri grandi produttori di petrolio hanno dichiarato che taglieranno la produzione di 1,15 milioni di barili al giorno da maggio fino alla fine dell’anno. Le azioni in Asia sono state miste lunedì e il dollaro è salito rispetto allo yen giapponese.

Inoltre, trascinano al ribasso i prezzi di azioni, obbligazioni e altri investimenti. Questo fattore ha contribuito a causare il mese scorso il secondo più grande fallimento bancario statunitense della storia, che a sua volta ha comportato un esame molto più severo della solidità delle banche di tutto il mondo. Il timore è che i problemi del settore bancario possano portare a una riduzione dei prestiti a tutti i tipi di aziende, con un ulteriore danno per l’economia. A Wall Street è cresciuta la speranza che la Fed abbia già smesso di alzare i tassi e che i tagli ai tassi possano addirittura avvenire nel corso dell’anno. Tali tagli allenterebbero parte della pressione sull’economia, che sta ancora crescendo grazie a un mercato del lavoro forte, ma che ha mostrato sofferenza nel mercato immobiliare e in altri settori.

I tagli ai tassi tendono inoltre ad agire come steroidi sui mercati finanziari. Secondo Goldman Sachs, le azioni statunitensi hanno registrato un rendimento medio dell’8% nei tre mesi successivi al picco del tasso sui federal funds della Fed. Questo dato comprende sei casi che risalgono al 1982.

Una grande eccezione è rappresentata dal caso in cui l’economia stia per entrare in recessione in prossimità della fine della campagna di rialzo dei tassi. Goldman Sachs non si aspetta una recessione questa volta, ma se dovesse verificarsi, secondo i suoi strateghi l’S&P 500 potrebbe scendere di oltre il 20% rispetto al livello attuale.

Per questo motivo si è scatenato un grande furore tra i trader che scommettono su quanto la Fed aumenterà ancora i tassi. Venerdì scorso, i trader erano leggermente orientati verso un mantenimento della Fed nella prossima riunione di maggio, che sarebbe la prima volta in più di un anno che non aumenta i tassi.

Ma dopo il balzo dei prezzi del petrolio di lunedì, sono aumentate le scommesse sulla possibilità che la Fed aumenti i tassi di un altro quarto di punto percentuale a maggio, secondo il CME Group.

Anche i rendimenti dei Treasury a breve termine sono saliti con queste aspettative. Il rendimento a due anni è salito al 4,11% dal 4,04% di venerdì scorso. I rendimenti a lungo termine sono rimasti più stabili. Il rendimento a 10 anni, che contribuisce a fissare i tassi per i mutui e altri prestiti importanti, è salito al 3,49% dal 3,48%.

I rendimenti sono stati spinti al rialzo da un aumento del 6,2% del barile di greggio statunitense a 80,39 dollari. L’aumento è avvenuto dopo che l’Arabia Saudita e gli altri principali produttori di petrolio hanno dichiarato di voler tagliare la produzione da maggio fino alla fine dell’anno.

Una minore offerta di petrolio farebbe aumentare il suo prezzo, a patto che la domanda rimanga stabile. L’annuncio del fine settimana si aggiunge a una riduzione annunciata lo scorso ottobre, che ha fatto infuriare l’amministrazione Biden.

Il Brent, lo standard internazionale, è salito del 6% a 84,72 dollari al barile. È tornato più o meno al livello di un mese fa, anche se è ancora ben al di sotto del livello del marzo 2022, quando ha superato i 130 dollari al barile dopo che l’invasione della Russia in Ucraina ha sollevato preoccupazioni per le forniture energetiche.

«Questo creerà sia ondate politiche in Europa che un’inflazione generale ancora più alta negli Stati Uniti, portando a rinnovate pressioni sulla Federal Reserve affinché continui ad aumentare i tassi in modo aggressivo», ha dichiarato Clifford Bennett, capo economista di ACY Securities, in un rapporto.

I tassi d’interesse più elevati colpiscono tutti i tipi di azioni, ma tendono a colpire maggiormente le società a forte crescita. Questo mette sotto pressione i titoli Big Tech, che hanno già un effetto eccessivo sull’S&P 500 e sugli altri indici a causa delle loro immense dimensioni. Nel primo trimestre, le speranze di una riduzione dei tassi di interesse hanno fatto sì che i titoli Big Tech fossero tra i principali motivi di guadagno dell’S&P 500. Amazon è stato uno dei titoli più pesanti dell’indice.

Amazon è stato uno dei titoli più pesanti dell’indice lunedì, dopo essere scivolato dello 0,9%.

Tesla è scesa del 3,4% dopo aver dichiarato nel fine settimana che le consegne nei primi tre mesi dell’anno sono state inferiori alle aspettative degli analisti, anche se hanno comunque stabilito un record.

A vincere sono state le grandi compagnie petrolifere, che hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi dell’energia. La Exxon Mobil è balzata del 5,3% e la Marathon Oil del 9,8%.

Nei mercati esteri, gli indici azionari sono stati misti in Europa e in Asia.

Maddalena Ingrao