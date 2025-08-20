FINANZA. L’Asia detta il ritmo alla finanza globale

Il 18 agosto, l’indice composito di Shanghai, SCI, ha chiuso al suo livello più alto in un decennio, a 3.728. È un segnale globale: la percezione dei mercati è che l’Asia stia mostrando una leadership in un momento complesso.

Le famiglie cinesi, con livelli di risparmio quasi record, hanno investito liquidità in azioni. Il fattore scatenante immediato è stata la decisione del presidente Donald Trump di sospendere l’escalation tariffaria con Pechino, eliminando un rischio incombente che aveva pesato pesantemente sul sentiment, riporta AT.

Per mesi, gli investitori globali si erano preparati allo scontro, e l’assenza di nuovi dazi nell’ambito di una nuova tregua di 90 giorni ha liberato la domanda con una velocità d’inversione sorprendente.

Se ad aprile, le azioni cinesi sono state oggetto di forti vendite e gli investitori internazionali hanno ridotto l’esposizione; ad agosto, il mercato aveva raggiunto i massimi degli ultimi dieci anni.

Questo andamento non è isolato. In tutta l’Asia, lo slancio sta crescendo. Le azioni indiane hanno registrato il rialzo maggiore in oltre tre mesi, sulla scia delle promesse di tagli fiscali. L’indice MSCI Asia Pacific ha recentemente guadagnato lo 0,4%, a ulteriore conferma del fatto che gli investitori nella regione sono disposti ad assumersi maggiori rischi.

L’Asia si sta orientando verso la crescita, mentre i mercati europei e statunitensi rimangono titubanti, poiché Trump tenta nuovamente di porre fine alla guerra in Ucraina. A Shanghai, gli investitori locali ricchi di liquidità, stanno alimentando il flusso in un momento in cui gli investitori istituzionali internazionali rimangono in gran parte cauti.

I bacini di capitale regionali, quindi, sono sempre più in grado di influenzare i mercati alle proprie condizioni. Il mondo non può più dare per scontato che Wall Street guidi la finanza globale.

Per gli investitori al di fuori della Cina, il capitale non è più legato a un unico centro di gravità; gli Stati Uniti esercitano ancora un’enorme influenza, ma i mercati regionali si stanno dimostrando in grado di scrivere la propria narrativa. Inoltre, la politica ha un effetto immediato e potente nel fari tornare fiducia, come dimostrato dalla tregua tariffaria di Trump con Pechino.

Gli effetti a catena sono già visibili. I titoli ciclici in tutta l’Asia stanno attirando offerte più elevate. I prezzi del petrolio si stanno stabilizzando con l’attenuarsi dei timori per un’interruzione dell’approvvigionamento; l’oro è salito dello 0,4%.

L’andamento di Shanghai è un indicatore anticipatore piuttosto che una stranezza interna. Gli investitori locali stanno mostrando cosa succede quando la liquidità incontra la fiducia: i mercati rispondono rapidamente e con decisione.

Se i colloqui sulla guerra in Ucraina dovessero produrre anche un modesto gesto di progresso, rafforzerebbero l’ottimismo già visibile in Asia. Insieme alla pausa nell’escalation dei dazi con la Cina, ciò potrebbe creare esattamente il contesto in cui i capitali globali, rimasti in disparte, inizieranno a tornare verso le azioni.

La chiusura ai massimi del decennio a Shanghai è un segnale globale che liquidità, fiducia e geopolitica si stanno combinando per rimodellare i flussi di capitali.

Lucia Giannini

