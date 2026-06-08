FINANZA. La aziende IA occupano gran parte del mercato azionario asiatico 

Solo tre grandi aziende tecnologiche asiatiche, TSMC, Samsung e il produttore coreano di chip SK Hynix, rappresentano ormai quasi un terzo dell’indice MSCI Asia Pacific ex-Japan, creando rischi di concentrazione che molte regole di gestione attiva dei portafogli ritengono eccessivi.

Le vendite forzate da parte di fondi a gestione attiva sono uno dei diversi effetti collaterali di un percorso che si basa principalmente sull’esplosione di poche aziende. Ciò a sua volta ha creato distorsioni nel mercato, mentre le vendite forzate hanno aumentato la pressione sul won coreano, già duramente colpito, riporta Reuters.

Secondo HSBC, TSMC è il titolo maggiormente sottopesato nei portafogli dei fondi asiatici e globali dedicati ai mercati emergenti, poiché il rally da record della regione distorce i benchmark azionari e i gestori di portafoglio faticano a tenere il passo.

La natura ambivalente dei rischi di concentrazione si è manifestata anche durante i recenti forti ribassi, con le azioni sudcoreane in calo del 12% e quelle taiwanesi del 6% nelle ultime tre sedute dai loro massimi storici, a causa delle preoccupazioni degli investitori sulle valutazioni dell’IA.

Le aspettative di una crescita vertiginosa degli utili hanno portato TSMC a occupare il 41,5% del TAIEX di Taiwan, e Samsung e Hynix a rappresentare il 55% del KOSPI sudcoreano, il che significa che questi indici sono in gran parte scommesse su uno o due titoli, vanificando lo scopo di replicare un benchmark per rappresentare un portafoglio diversificato. Ciò rende ancora più difficile per i gestori attivi battere questi benchmark.

Il grado di concentrazione “crea sfide strutturali. Poiché le azioni continuano a sovraperformare, i fondi troveranno sempre più difficile aumentare l’esposizione, rafforzando un ciclo di vendite forzate e ampliando le posizioni sottopesate anche in presenza di fondamentali solidi”, riporta l’agenzia britannica.

Inoltre, molte delle alternative con le migliori performance a questi tre titoli sono ancora legate al tema dell’intelligenza artificiale, il che significa che la diversificazione settoriale non ha contribuito ai rendimenti. I titoli del settore tecnologico hanno guidato la regione con guadagni esplosivi, ma altri settori come i beni di consumo di base e la sanità sono rimasti indietro, secondo Goldman Sachs.

Lo stesso vale a livello nazionale, afferma la banca: mentre l’indice MSCI Asia Pacific ex-Japan è in rialzo del 27% da inizio anno, escludendo Corea e Taiwan, è in calo del 4%.

Questa dinamica non è nuova, essendosi già manifestata negli Stati Uniti, dove i cosiddetti “Magnifici Sette” titoli tecnologici rappresentano circa un terzo dell’indice S&P 500 (.SPX) e hanno attratto capitali dagli investitori dai fondi a gestione attiva verso fondi passivi, di mercato o tematici.

In Asia, la concentrazione è più estrema, si è sviluppata più rapidamente e ha accelerato la tendenza verso i fondi passivi. Negli ultimi cinque anni, i fondi a gestione attiva asiatici hanno registrato deflussi cumulativi per 269 miliardi di dollari, mentre i fondi passivi ne hanno attratti 510 miliardi, di cui un quarto solo negli ultimi sei mesi, secondo l’analisi di BNP Paribas sui dati EPFR.

Di conseguenza, i gestori di portafoglio si sono spostati più a valle della catena di fornitura dell’IA, acquistando società a bassa capitalizzazione e sottolineando i vantaggi di strategie di investimento che non seguono passivamente indici di mercato sbilanciati.

In Asia, il rischio di concentrazione è diventato più pronunciato rispetto a quando Baidu, Alibaba e Tencent erano le beniamine del mercato e rappresentavano il 37,14% del più ristretto benchmark MSCI China al loro picco nell’ottobre 2020.

Anche la turbolenza che sta guidando i flussi di capitale è senza precedenti per portata.

Secondo i dati di borsa, il ribilanciamento dei portafogli degli investitori stranieri ha determinato un deflusso record di 27,9 miliardi di dollari dalle azioni sudcoreane a maggio, mentre allo stesso tempo Nomura ha registrato un afflusso senza precedenti di 20,4 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno da fondi domiciliati negli Stati Uniti verso Corea del Sud e Taiwan.

Lucia Giannini

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