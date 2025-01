FINANZA. Il dollaro forte di Trump mette in crisi le valute asiatiche 

Il forte apprezzamento del dollaro USA dopo la vittoria elettorale del presidente eletto Donald Trump sta colpendo le valute asiatiche, con lo yuan cinese, lo yen giapponese, la rupia indiana e il won coreano che ora stanno tutti toccando minimi pluriennali.

Ciò sta sollevando notevoli preoccupazioni sull’inflazione importata e sulle sfide che i beni più costosi porranno ai governi regionali e alle politiche economiche e monetarie delle banche centrali, riporta AT. Per le economie asiatiche, dove gli Stati Uniti sono un partner commerciale chiave e molte materie prime, in particolare il petrolio, sono quotate in dollari, una valuta locale più debole fa aumentare il costo delle importazioni. Questa inflazione importata si riversa sui prezzi al consumo, aumentando il costo della vita ed erodendo il potere d’acquisto.

In Cina, uno yuan in deprezzamento esacerba le pressioni inflazionistiche sulle importazioni chiave come semiconduttori e prodotti agricoli, che sono essenziali per il suo settore manifatturiero e la filiera alimentare. Allo stesso modo, in Corea del Sud, il deprezzamento del won non solo aumenta il costo dell’energia e delle materie prime importate, ma minaccia anche di erodere la redditività delle industrie orientate all’esportazione, poiché i costi di produzione più elevati compensano il vantaggio competitivo di una valuta più debole.

Una preoccupazione fondamentale per i decisori politici è il modo in cui l’inflazione indotta dalla valuta può aumentare vertiginosamente. Quando aziende e consumatori prevedono che i prezzi continueranno a salire, spesso modificano il loro comportamento: le aziende potrebbero aumentare i prezzi in via preventiva, mentre le famiglie potrebbero accelerare gli acquisti anticipando prezzi futuri più elevati.

Questa dinamica può creare un ciclo di feedback in cui le aspettative di inflazione diventano autoavveranti, complicando gli sforzi delle banche centrali per mantenere la stabilità dei prezzi. In India, dove il deprezzamento della rupia ha già portato a costi più elevati per beni essenziali come carburante e oli commestibili, le aspettative inflazionistiche sono particolarmente problematiche. La Reserve Bank of India ha lavorato per ancorare le aspettative di inflazione attraverso la gestione dei tassi di interesse, ma una prolungata crisi valutaria rischia di minare questi sforzi.

Pertanto, le banche centrali in tutta l’Asia si trovano di fronte a un duro dilemma politico. Per combattere l’inflazione importata, aumentare i tassi di interesse è la risposta da manuale. Tuttavia, tassi di interesse più elevati possono frenare la crescita economica rendendo i prestiti più costosi per aziende e consumatori.

Per le economie già alle prese con gravi sfide, come il rallentamento della crescita economica della Cina e le persistenti pressioni deflazionistiche del Giappone, un inasprimento della politica monetaria comporta rischi significativi.

L’attuale ondata di deprezzamento della valuta non si sta verificando in modo isolato. Riflette tendenze globali più ampie, tra cui il restringimento monetario della Federal Reserve, che ha reso il dollaro più attraente per gli investitori in cerca di rendimenti più elevati.

Questo deflusso di capitali dai mercati emergenti ha messo ulteriore pressione sulle loro valute. Allo stesso tempo, le tensioni geopolitiche e le incertezze della politica commerciale, entrambe esacerbate dalle tariffe minacciate di Trump e dall’agenda “America First”, hanno aumentato la volatilità nei mercati valutari.

Le banche centrali asiatiche, quindi, devono fare i conti non solo con le pressioni inflazionistiche interne, ma anche con fattori esterni ben al di fuori del loro controllo.

Intervenire sui mercati dei cambi, come la vendita di riserve in dollari per sostenere le valute locali, è un’opzione, ma comporta una serie di rischi, tra cui l’esaurimento delle riserve e la compromissione della fiducia degli investitori. La strada da seguire per molte economie asiatiche potrebbe risiedere in una combinazione di misure monetarie a breve termine e riforme strutturali a lungo termine.

Le banche centrali potrebbero adottare interventi mirati per stabilizzare le valute, coordinandosi con i governi per affrontare i problemi dal lato dell’offerta. Ad esempio, ridurre la dipendenza dall’energia importata attraverso investimenti in energia rinnovabile potrebbe mitigare l’impatto delle future fluttuazioni valutarie.

In India, le misure per aumentare la produzione interna di beni essenziali, una pietra angolare dell’iniziativa “Make in India”, potrebbero ridurre l’affidabilità su importazioni sempre più costose.

Allo stesso modo, gli sforzi della Cina per rafforzare l’autosufficienza nei semiconduttori e in altre industrie high-tech potrebbero proteggerla dai peggiori effetti dell’inflazione guidata dalla valuta nel lungo termine.

Per le economie asiatiche, la sfida non è semplicemente resistere alle pressioni inflazionistiche immediate, ma anche costruire resilienza contro gli shock futuri. Ciò richiede un delicato atto di bilanciamento nella gestione della politica monetaria per frenare l’inflazione senza soffocare la crescita e affrontando allo stesso tempo le vulnerabilità strutturali.

Lucia Giannini

