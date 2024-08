FINANZA. Il debito privato asiatico alla prove del Nove

A seguito della crescente incertezza sui tassi di interesse e sull’economia globale, si registra in Asia la tendenza per la quale gli investitori prestano direttamente alle aziende senza passare attraverso banche o mercati, creando non poche difficoltà ai gestori di fondi e altri operatori del mercato.

Il capitale raccolto per i fondi di debito privato nella regione Asia-Pacifico è sceso a un minimo di sette anni di 5 miliardi di dollari nel 2023 da un picco di 15,1 miliardi di dollari nel 2021, si legge in un documento della ha affermato Preqin, società che fornisce dati finanziari e approfondimenti sul mercato degli asset alternativi, ripreso da Nikkei.

Il ritmo è ulteriormente rallentato nella prima metà del 2024, con la raccolta di capitale che è scesa a 1,1 miliardi. Il numero di fondi di debito privato lanciati e chiusi è arrivato a soli 12 quest’anno, rispetto ai 51 del 2021.

Prima che il restringimento monetario globale iniziasse a marzo 2022, il credito era facilmente disponibile con rischi di insolvenza limitati. Ora, con i tassi di interesse più alti degli ultimi due decenni e il rallentamento economico all’orizzonte, “gli investitori sono estremamente attenti” a investire nel debito e a quali progetti vogliono finanziare, ha affermato Narayan. “Stanno facendo molta due diligence in termini di che tipo di protezioni e patti hanno in atto e che tipo di recupero delle perdite possono fare”, afferma Preqin.

I fondi di debito privato nell’area APAC sono relativamente giovani, esistono da soli cinque anni circa e non hanno attraversato un ciclo di credito completo. Il saldo totale del debito privato in Asia rappresenta solo il 5% del totale globale, secondo Preqin.

I fondi di debito privato prestano denaro alle aziende proprio come le banche. Ma di solito si concentrano su tipi di prestiti che le banche tradizionali non perseguono, come la fornitura di finanziamenti per leveraged buyout e prestiti a hedge fund, startup o piccole e medie imprese. I tipici fondi di debito privato cercano di investire in porzioni di debito meno rischiose.

Il debito privato è stato introdotto nella regione da gestori patrimoniali globali come Blackstone, Bain Capital, Apollo o BlackRock, come alternativa ai tradizionali prodotti a reddito fisso come i titoli di stato, che sono diventati meno attraenti a causa dell’aumento dell’inflazione. Tali fondi offrono inoltre agli investitori asiatici l’accesso al debito in altri mercati che non è disponibile con i gestori patrimoniali locali.

Ad esempio, il governo giapponese invita attivamente i gestori patrimoniali stranieri ad aprire una sede in Giappone. e anche i gestori locali stanno affrontando la sfida. Tra questi ci sono MBK Partners della Corea del Sud, PAG con sede a Hong Kong e il giapponese MCP, ex Mizuho Capital Partners. Questi gestori con la loro competenza locale mirano ad aiutare gli investitori a orientarsi in contesti normativi e operativi unici nei mercati asiatici come India e Corea del Sud.

I fondi sovrani di Singapore GIC e Temasek possiedono già un portafoglio di debito privato, mentre altri fondi di investimento governativi hanno manifestato interesse, tra cui Korea Investment Corporation e Government Pension Investment Fund del Giappone.

In Giappone, Nomura Asset Management ha dichiarato a febbraio che lancerà un fondo di fondi di debito privato nell’anno fino a marzo 2025. A marzo, Dai-ichi Life ha acquisito una quota nel gestore di debito privato statunitense Canyon Partners.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Lucia Giannini