FINANZA. Cresce la finanza islamica nel Sud Est asiatico

La finanza islamica si sta espandendo nel sud-est asiatico, attraendo nuovi attori e prodotti mentre le istituzioni cercano di attingere a quello che è ancora un settore relativamente piccolo nella maggior parte dei paesi.

La regione ha rappresentato circa 859 miliardi di dollari, ovvero il 17% del mercato globale da 4,9 trilioni di dollari nel 2023 dopo essere cresciuta dell’11% nel 2022, secondo l’ultimo studio della Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, e del London Stock Exchange Group. Questo rispetto ai 730 miliardi di dollari, ovvero il 20%, dei 3,49 trilioni di $ nel 2020, riporta Nikkei.

Inoltre, la domanda di finanza islamica continuerà a crescere poiché la forte attività economica nel Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e nel sud-est asiatico è supportata da programmi di diversificazione, afflussi di investimenti e crescita della popolazione, secondo Moody’s Rating.

In una nota, l’agenzia di rating prevede che la domanda di finanza islamica rimarrà solida nel 2025, sostenuta da uno slancio economico sostenuto e da ambiziosi programmi di sviluppo nei principali mercati islamici. “Tuttavia, prevediamo che i volumi di emissione di sukuk diminuiranno poiché le maggiori esigenze di finanziamento dei sovrani indonesiani e turchi saranno ampiamente compensate da minori emissioni sovrane da parte di Arabia Saudita e Malesia. È probabile che l’emissione di obbligazioni islamiche da parte di istituzioni finanziarie e società rimanga robusta”, ha affermato. I sukuk sono titoli di debito conforme alla sharīʿa. La legge della tradizione islamica, infatti, proibisce il prestito a interesse. Si possono considerare come l’equivalente, per la finanza islamica, delle azioni.

Secondo Moody’s, si prevede che l’emissione di sukuk scenderà a circa 210-220 miliardi di dollari USA quest’anno a causa di minori emissioni sovrane, date le minori esigenze di rifinanziamento dei sukuk e l’aspettativa che l’operazione di gestione delle passività dell’Arabia Saudita non verrà ripetuta nel 2025.

“Le istituzioni finanziarie e i settori aziendali compenseranno parzialmente questa caduta sulla scia di tagli dei tassi più bassi e attesi”, ha aggiunto Moody’s.

Nel frattempo, l’agenzia di rating ha affermato che il potenziale di crescita per i sukuk verdi e sostenibili rimane, anche se l’emissione è diminuita del 10,6 percento a 9,5 miliardi di dollari USA nel 2024.

“Prevediamo che i livelli di emissione rimarranno stabili nel 2025, sostenuti dall’impegno continuo degli emittenti nei confronti di programmi ambientali, sociali e di governance e dal crescente interesse da parte di investitori nazionali e internazionali”, ha affermato.

Inoltre, Moody’s ha osservato che la domanda di fondi di investimento islamici rimane solida, con un probabile consolidamento nel settore takaful. Takaful, solidarietà o mutua garanzia, è un sistema cooperativo di rimborso in caso di perdita, organizzato in maniera conforme alla legge della sharia ed alternativa alla tradizione assicurazione, nella maniera in cui è proibita la ribaa, cioè l’usura, e la gharar, l’eccessiva incertezza.

“Prevediamo che i premi takaful cresceranno moderatamente nei prossimi due o tre anni, sostenuti dall’espansione economica e dalla crescente domanda di assicurazione medica e altri prodotti obbligatori.

“La concorrenza, il crescente rischio climatico, la digitalizzazione e i miglioramenti normativi probabilmente guideranno fusioni e acquisizioni nel settore takaful”, ha aggiunto Moody’s.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/