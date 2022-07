FINANZA. Alibaba cerca il rilancio alla Borsa di Hong Kong

Alibaba Group Holding ha dichiarato che chiederà una quotazione primaria alla Borsa di Hong Kong, aprendo la strada agli investitori cinesi per l’acquisto di azioni della società di e-commerce. L’azienda prevede di completare la quotazione entro la fine dell’anno, ottenendo così una doppia quotazione primaria a Hong Kong e a New York.

L’aggiornamento dello status di quotazione di Alibaba la qualificherà per l’inclusione nel programma Stock Connect di Hong Kong con le borse di Shanghai e Shenzhen, in base al quale gli investitori della Cina continentale possono negoziare azioni quotate a Hong Kong. Le azioni di Alibaba poi sono salite di oltre il 5% nelle contrattazioni mattutine a Hong Kong, riporta Nikkei.

Daniel Zhang, presidente e amministratore delegato di Alibaba Group, ha dichiarato in un comunicato che la mossa era volta a “promuovere una base di investitori più ampia e diversificata per condividere la crescita, il futuro di Alibaba, in particolare dalla Cina e da altri mercati asiatici”.

Alibaba ha completato una quotazione secondaria a Hong Kong nel novembre 2019, dopo essersi quotata a New York nel 2014 a seguito di un’offerta pubblica iniziale da 25 miliardi di dollari, allora la più grande IPO della storia. Ma le azioni della società hanno perso quasi la metà del loro valore, poiché Alibaba si trova ad affrontare una concorrenza più agguerrita e dopo aver subito un duro colpo a causa dell’ampia stretta normativa di Pechino sulle società tecnologiche cinesi.

Alibaba è la più grande quotazione secondaria di Hong Kong. Le quotazioni primarie richiedono più tempo, spese e sforzi rispetto alla via della quotazione secondaria, e le società con una quotazione secondaria sono esentate da alcune regole.

La mossa di Alibaba era attesa e che probabilmente altre società cinesi quotate negli Stati Uniti la seguiranno sulla scia di un controllo più severo da parte delle autorità di regolamentazione americane.

A partire da martedì 26 luglio, più di 150 società cinesi sono state aggiunte all’elenco della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti delle entità che rischiano di essere espulse dalle borse statunitensi dopo aver depositato le loro relazioni annuali. Alibaba non è ancora nell’elenco, poiché il conglomerato dell’e-commerce ha pubblicato solo martedì il suo rapporto sull’anno fiscale 2022.

Secondo la legge statunitense, le società cinesi saranno espulse dalle borse americane entro tre anni se non permetteranno alle autorità di regolamentazione statunitensi di visionare i loro documenti di revisione. La Cina e Hong Kong sono le uniche due giurisdizioni che si rifiutano di consentire le ispezioni.

La relazione annuale di martedì di Alibaba mostra che il gruppo ha modificato i termini della partnership per consentire solo ai dipendenti di Alibaba di farne parte. Di conseguenza, i dirigenti dell’affiliata fintech di Alibaba, Ant Group, tra cui il presidente e amministratore delegato Eric Jing e il direttore tecnologico Ni Xingjun, non fanno più parte della Alibaba Partnership dal 31 maggio.

Ant Group è stata costretta a interrompere quella che avrebbe dovuto essere la più grande Ipo del mondo nel 2020 dopo che il fondatore di Alibaba Jack Ma ha criticato pubblicamente le normative finanziarie cinesi. Da allora, il ramo fintech è stato costretto a condurre una serie di ristrutturazioni.

L’anno scorso, l’Hkex ha modificato le sue regole sulla doppia quotazione primaria e secondaria per attirare una gamma più ampia di società già quotate all’estero. La borsa punta a rilanciare le quotazioni quest’anno dopo il calo della raccolta di fondi per le Ipo nel 2021. Tra le società che hanno intrapreso la strada della doppia quotazione primaria quest’anno ci sono la piattaforma immobiliare online KE Holdings, sostenuta da Tencent, la piattaforma fintech OneConnect Financial Technology e il rivenditore Miniso Group, mentre la piattaforma video Bilibili prevede di convertire il suo status di quotazione secondaria a Hong Kong in una doppia quotazione primaria entro il 3 ottobre.

All’inizio del mese, l’amministratore delegato dell’HKEX, Nicolas Aguzin, ha dichiarato che un numero maggiore di società con azioni secondarie a Hong Kong sta prendendo in considerazione l’ipotesi di una quotazione primaria, anche se in base alle regole attuali alcune potrebbero essere costrette a farlo. La normativa vigente prevede che una società possa convertire il proprio status di quotazione in primario se almeno il 55% dell’attività di trading durante l’anno fiscale precedente è avvenuto nella borsa di Hong Kong.

Alibaba, tuttavia, è ben al di sotto di questo parametro, con un volume di transazioni a Hong Kong di gran lunga inferiore a quello degli Stati Uniti. Da gennaio a giugno, il volume medio giornaliero di scambi di Alibaba a Hong Kong è stato di circa 700 milioni di dollari, rispetto ai circa 3,2 miliardi di dollari negli Stati Uniti.

Maddalena Ingrao