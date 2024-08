FILIPPINE. Si forma l’Asse Berlino – Manila contro Pechino 

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius è andato a Manila lo scorso fine settimana per esplorare una più stretta cooperazione militare e sottolineare le preoccupazioni comuni sulla stabilità marittima nella regione.

In un incontro con il segretario alla Difesa filippino Gilberto Teodoro Jr, i due alleati hanno celebrato 70 anni di relazioni diplomatiche e, cosa fondamentale, hanno sottolineato la loro crescente convergenza negli interessi strategici nell’Indo-Pacifico, riporta AT.

In una dichiarazione congiunta, i due capi della Difesa “si sono fermamente opposti a qualsiasi tentativo unilaterale di avanzare rivendicazioni espansive, in particolare tramite forza o coercizione”, riferendosi agli ultimi incidenti nel Mar Cinese Meridionale.

Nell’ultimo anno, le forze marittime cinesi e filippine si sono scontrate in più di una mezza dozzina di occasioni, culminate nel ferimento di diversi militari filippini e danni a numerose imbarcazioni filippine.

La visita di Pistorious è avvenuta appena una settimana dopo uno storico incontro due più due tra i capi diplomatici e della difesa filippini e americani a Manila, con gli Stati Uniti che hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari per modernizzare le Forze armate delle Filippine.

Teodoro ha detto al suo omologo tedesco che l’accordo con gli Usa stava “cercando di coinvolgere la Germania come possibile fornitore” di sistemi di armi avanzati, in particolare nell’area di “comando e controllo, diniego aereo anti-accesso, dominio marittimo, dominio aereo e in attrezzature tecnologicamente più capaci”.

Le Filippine mirano a spendere fino a 35 miliardi di dollari per modernizzare la loro capacità navale, aerea e informatica nel prossimo decennio. Il solo pacchetto di aiuti degli Stati Uniti potrebbe raggiungere i 3 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, ha detto l’ambasciatore filippino a Washington, Jose “Babe” Romualdez.

Poco prima della visita del capo della difesa tedesco, Giappone e Filippine hanno condotto le loro prime esercitazioni congiunte nel Mar Cinese Meridionale. Il mese scorso, i due alleati degli Stati Uniti hanno firmato uno storico patto di Accordo di accesso reciproco, che mira a regolarizzare ed espandere la cooperazione militare e gli accordi di difesa tra Manila e Tokyo.

Nel frattempo, le Filippine stanno anche dando il via alle loro prime esercitazioni congiunte della guardia costiera con il Vietnam questa settimana, sottolineando lo sforzo di Manila di raggiungere le nazioni del Sud-est asiatico. Da tutti gli indizi si evince che l’amministrazione Marcos Jr. è determinata a costruire un’ampia rete di partner e alleati per rafforzare la propria posizione strategica nei confronti di una Cina sempre più assertiva.

Luigi Medici

