FILIPPINE. Partite le grandi manovre Filippo-americane: obiettivo fermare Pechino

Le Filippine e gli Stati Uniti hanno lanciato martedì 11 aprile le loro più grandi esercitazioni militari congiunte: 17.600 soldati di entrambi i Paesi parteciperanno a una serie di manovre militari fino al 28 aprile per migliorare la loro interoperabilità in aree come le esercitazioni a fuoco vivo e la sicurezza marittima.

Le 38esime esercitazioni annuali Balikatan si svolgono mentre gli Stati Uniti aumentano la loro presenza militare nelle Filippine, che la scorsa settimana hanno annunciato quattro nuove basi a cui gli Stati Uniti possono accedere, riporta Nikkei.

I nuovi siti si affacciano su Taiwan e sul Mar Cinese Meridionale, al centro della rivalità geopolitica regionale tra Stati Uniti e Cina.

L’inizio delle esercitazioni arriva un giorno dopo che la Cina ha concluso tre giorni di esercitazioni militari intorno a Taiwan, simulando attacchi di precisione sull’isola.

Rispetto ai 9.000 partecipanti totali dello scorso anno, 12.200 militari americani e 5.400 filippini partecipano alle esercitazioni di quest’anno, praticando sicurezza marittima, operazioni anfibie, addestramento a fuoco, operazioni urbane e di aviazione, difesa informatica, antiterrorismo e assistenza umanitaria.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate delle Filippine, Andres Centino, ha descritto le esercitazioni come “molto tempestive”, con l’impiego di nuove armi e l’applicazione di nuove dottrine nel tentativo di proiettare “una postura di difesa credibile”.

«L’entità dell’esercitazione di quest’anno testimonia la crescente alleanza tra i nostri Paesi», ha dichiarato Centino durante la cerimonia di apertura presso il quartier generale militare filippino a Manila. Anche le forze australiane parteciperanno alle esercitazioni, mentre i rappresentanti del Giappone e di altri Paesi osserveranno le esercitazioni.

Tra le nuove manovre, le forze statunitensi e filippine bombarderanno e affonderanno una nave in disarmo nelle acque prospicienti il Mar Cinese Meridionale.

La scorsa settimana, l’amministrazione del presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha annunciato le quattro nuove località a cui gli Stati Uniti possono accedere in base all’Accordo di cooperazione per la difesa rafforzata Edca. L’accordo del 2014 consente alle forze statunitensi di ruotare nelle basi filippine concordate per addestrarsi, costruire infrastrutture, immagazzinare e preposizionare attrezzature e “altre attività come le parti possono concordare”.

I nuovi siti Edca sono la base navale Camilo Osias e l’aeroporto di Lal-lo nella provincia costiera settentrionale di Cagayan, che si affaccia su Taiwan, Camp Melchor Dela Cruz nella provincia di Isabela e l’isola di Balabac nella provincia insulare di Palawan, che si apre sul Mar Cinese Meridionale.

«L’attuazione accelerata dell’EDCA, compresa l’aggiunta di località concordate, mira anche a proteggere le trafficate rotte commerciali lungo il Mar delle Filippine Occidentale e i nostri interessi nazionali lungo il lato orientale e la Cresta delle Filippine», ha dichiarato il ministro della Difesa filippina Carlito Galvez in un comunicato.

Il Mare delle Filippine Occidentale è una denominazione che copre la parte del Mar Cinese Meridionale che si sovrappone alla zona economica esclusiva di Manila. La Cina, citando mappe storiche, avanza ampie rivendicazioni sulla via d’acqua, attraverso la quale transitano annualmente circa 3.000 miliardi di dollari di scambi commerciali.

Pechino ha reclamato e militarizzato le isole nelle acque contese per affermare le proprie rivendicazioni, mentre le navi cinesi avvertono attivamente, o talvolta limitano, le imbarcazioni filippine.

A febbraio, una nave della Guardia Costiera cinese ha usato un laser di tipo militare per bloccare una nave di pattuglia filippina, accecando temporaneamente il suo equipaggio. Marcos ha protestato per l’incidente con l’inviato cinese a Manila, mentre Washington ha ribadito l’avvertimento che qualsiasi attacco armato a una nave o a un aereo pubblico filippino nel Mar Cinese Meridionale farebbe scattare gli impegni degli Stati Uniti ai sensi del Trattato di mutua difesa del 1951.

Luigi Medici