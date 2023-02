FILIPPINE. Nuove basi USA per controllare Pechino

Le Filippine hanno concesso agli Stati Uniti un accesso ampliato alle proprie basi militari. Lo hanno annunciato il 2 febbraio dai due Paesi. La mossa arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la rinnovata assertività della Cina nel Mar Cinese Meridionale e per le tensioni su Taiwan.

I ministeri della Difesa di entrambi i Paesi hanno dichiarato che Washington avrà accesso ad altre quattro sedi in base a un accordo di cooperazione rafforzata in materia di difesa, Edca, che risale al 2014, riporta AF. Gli Stati Uniti hanno stanziato più di 82 milioni di dollari per gli investimenti infrastrutturali nei cinque siti esistenti nell’ambito dell’Edca.

L’Accordo consente agli Stati Uniti di accedere alle basi militari filippine per l’addestramento congiunto, il pre-posizionamento di attrezzature e la costruzione di strutture come piste di atterraggio, depositi di carburante e alloggi militari, ma non per una presenza permanente.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si trovava a Manila per colloqui, poiché Washington cerca di estendere le sue opzioni di sicurezza nelle Filippine come parte degli sforzi per scoraggiare qualsiasi mossa da parte della Cina contro Taiwan, riporta Nikkei.

Le dichiarazioni non hanno specificato dove saranno le nuove sedi. Secondo Bbc, gli Stati Uniti hanno già accesso a cinque basi e ritiene che tre delle quattro nuove località in cui avranno accesso si trovino a Luzon, l’isola principale nel nord dell’arcipelago filippino, poi a Cagayan, Zambales e Isabela, mentre la quarta è a Palawan.

Gli Stati Uniti vogliono luoghi dove poter monitorare le attività della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Negli ultimi nove anni la Cina ha costruito 10 basi insulari, tra cui una a Mischief Reef, all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine.

In precedenza gli Stati Uniti avevano chiesto l’accesso alle basi sulla terraferma settentrionale di Luzon, la parte delle Filippine più vicina a Taiwan, e sull’isola di Palawan, di fronte alle isole Spratly, isole contese nel Mar Cinese Meridionale.

Austin ha anche incontrato il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr al palazzo presidenziale il 2 febbraio, prima di incontrare il suo omologo Carlito Galvez.

La sua visita segue un viaggio di tre giorni del vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris nelle Filippine a novembre, che ha incluso una tappa a Palawan.

Maddalena Ingroia