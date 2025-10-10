FILIPPINE. Manila rafforza il suo sistema missilistico con strumenti indiani 

Il programma Re-Horizon 3, approvato nel 2024 con un budget di quasi 2 trilioni di pesos, si concentra sul rafforzamento del sistema di difesa arcipelagico delle Filippine. La lista delle acquisizioni include sottomarini, aerei da combattimento, pattugliatori, cacciatorpediniere, corvette e, soprattutto, sistemi missilistici.

Mentre Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Francia sono probabilmente in prima linea nella fornitura di sottomarini, pattugliatori e aerei, Manila si sta rivolgendo all’India per missili moderni, volti principalmente a scoraggiare la Cina nel Mar Cinese Meridionale, riporta AT.

All’inizio di agosto 2025, India e Filippine hanno elevato i loro legami bilaterali a “partnership strategica”. Questa mossa fa parte della più ampia strategia di Manila per evitare un’eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti e diversificare le sue partnership in materia di sicurezza.

Legami di difesa più stretti con l’India consentiranno alle Filippine di potenziare le proprie limitate capacità difensive attraverso armi avanzate indiane, ridurre la dipendenza da un singolo fornitore e costruire un rapporto duraturo con Nuova Delhi come partner affidabile e solidale. Il generale Romeo Brawner Jr., capo delle Forze Armate delle Filippine, ha dichiarato pubblicamente che le Filippine intendono acquisire più armi dall’India, sottolineando che le armi indiane sono di “alta qualità ma non costose” come quelle di altri fornitori.

La disponibilità dell’India a offrire prestiti agevolati per gli appalti di difesa di Manila ne aumenta l’attrattiva. L’India è inoltre ben posizionata per sostenere lo sviluppo dell’industria della difesa filippina attraverso la condivisione di esperienze e potenziali trasferimenti di tecnologia.

In termini pratici, i sistemi missilistici indiani potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel colmare le lacune delle Filippine nella difesa costiera e aerea. Per decenni, Manila ha investito poco nelle capacità missilistiche, con una politica di sicurezza incentrata più sulla sicurezza interna che sulla deterrenza esterna.

L’attuale assetto difensivo si basa principalmente sulle tre batterie Spyder-MR dell’Aeronautica Militare filippina provenienti da Israele e sulle tre batterie BrahMos indiane, gestite dalla Marina Militare filippina e configurate principalmente per missioni antinave piuttosto che per minacce terrestri. La Marina dispone anche di missili antinave coreani C-Star, missili terra-aria francesi Mistral 3 e sistemi missilistici israeliani Spike.

Riserva modesta ma insufficiente e non distribuita strategicamente tra tutte le forze armate per proteggere gli avamposti vulnerabili o la Zona Economica Esclusiva del paese.

Con i contratti di armamento israeliani sospesi a causa delle preoccupazioni legate alla crisi umanitaria a Gaza, gli accordi di fornitura di armi russe ritirati sotto la pressione degli Stati Uniti e piattaforme occidentali come il Patriot statunitense dai costi proibitivi, l’India si distingue come un fornitore di missili valido sia in termini di capacità che di convenienza.

I sistemi missilistici indiani BrahMos può raggiungere obiettivi come la contesa Scarborough Shoal, situata a circa 250 chilometri da una base a Zambales, dove sono dispiegate le batterie BrahMos. La mobilità del sistema, che consente alle batterie di spostarsi, complica ulteriormente il targeting avversario e migliora la sopravvivenza.

Poiché Manila gestisce già il BrahMos, l’aggiunta di altri sistemi missilistici indiani migliorerebbe l’interoperabilità e semplificherebbe l’addestramento e la manutenzione. Oltre ai missili, le Filippine potrebbero anche prendere in considerazione l’acquisizione di navi della guardia costiera, elicotteri o persino sottomarini dall’India.

Tuttavia, anche con costi inferiori, questi sistemi rappresentano un investimento importante. Il Congresso ha approvato solo 40 miliardi di pesos per il programma di modernizzazione militare nel 2026, mentre Manila sta anche valutando l’acquisto di altri jet da combattimento e navi da pattugliamento offshore.

Luigi Medici

