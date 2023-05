FILIPPINE. L’inflazione morde: crescita bloccata

L’economia filippina è cresciuta del 6,4% su base annua nel primo trimestre, il ritmo più lento in due anni poiché l’elevata inflazione ha danneggiato i consumi, secondo quanto riportato dall’agenzia statistica nazionale.

L’espansione da gennaio a marzo è superiore alla previsione del 6,1% fatta da Reuters, ma inferiore alla crescita del 7,1% del trimestre precedente e dell’8% nel primo trimestre dello scorso anno.

«Dobbiamo prestare attenzione nell’interpretare questo come un rallentamento, poiché la crescita dell’anno precedente proveniva da una base bassa. Piuttosto, l’economia sta normalizzando la sua tendenza precedente», ha dichiarato il segretario dell’Autorità nazionale per l’economia e lo sviluppo, Arsenio Balisacan, ripreso da Nikkei.

I consumi delle famiglie, un motore economico chiave, sono cresciuti del 6,3% nel primo trimestre, più lentamente dell’espansione del 10% dell’anno precedente. «Non si può escludere che il rallentamento che abbiamo visto nel primo trimestre sia in parte un effetto dell’elevata inflazione», ha affermato Balisacan. «Quando i prezzi sono più alti, c’è meno domanda, e questo ovviamente si riflette sull’economia».

Manila ha dovuto affrontare un’inflazione elevata durante i primi tre mesi dell’anno, raggiungendo il record di 14 anni dell’8,7% a gennaio a causa dell’aumento delle bollette, dei costi delle case e dei prezzi delle cipolle e di altri prodotti alimentari. L’inflazione è scesa al 6,6% ad aprile.

La banca centrale filippina ha effettuato aumenti aggressivi dei tassi di interesse per domare l’inflazione, che secondo Baliscan “potrebbe smorzare la crescita futura”.

«I tassi di interesse più elevati dello scorso anno potrebbero aver avuto un impatto sui consumi e sugli investimenti già quest’anno», ha affermato Balisacan.

La banca centrale filippina il 18 maggio rivedrà il tasso di riferimento, che è stato aumentato di 425 punti base cumulativi dallo scorso maggio. Il governatore Felipe Medalla a metà aprile ha dichiarato che era possibile una pausa negli aumenti dei tassi.

Il team economico del presidente Ferdinand Marcos Jr. prevede che la crescita per l’intero anno 2023 si modererà dal 6% al 7%, dopo il 7,6% dello scorso anno, che è stato guidato in parte dalla “spesa per vendetta” a seguito dei blocchi innescati dalla pandemia.

Balisacan ha avvertito dei rischi per la crescita come la siccità, gli effetti della guerra in Ucraina, nonché le tensioni geopolitiche nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan.

«Nonostante vari rischi e sfide, le prospettive economiche per le Filippine nel breve e medio termine rimangono solide. Siamo fiduciosi di raggiungere il nostro obiettivo per quest’anno», ha affermato Balisacan.

L’Asian Development Bank prevede che il prodotto interno lordo delle Filippine crescerà del 6% quest’anno, il più forte nel sud-est asiatico dopo il 6,5% del Vietnam.

