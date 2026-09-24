FILIPPINE. I cacciatorpediniere giapponesi di Manila avranno missili sudcoreani, al posto di quelli americani 

Negli ultimi giorni sono uscite in Asia diverse notizie riguardanti i cacciatorpediniere della classe Abukuma trasferiti dal Giappone alle Filippine e il relativo armamento; in particolare, si ipotizza che tali unità possano essere equipaggiate con i nuovi missili antinave sudcoreani C-STAR.

Una simile iniziativa rappresenterebbe un salto tecnologico per la flotta di cinque navi, allineandole ad altre unità attualmente in servizio presso la Marina filippina, come le fregate delle classi Miguel Malvar e José Rizal, riporta ZM.

Sebbene manchi una conferma ufficiale, l’ipotesi non appare affatto inverosimile, soprattutto alla luce degli sforzi della Marina filippina per standardizzare equipaggiamenti e sensori a bordo delle proprie navi, con l’obiettivo di ridurre i tempi di addestramento degli equipaggi e ottimizzare le catene logistiche. In questo contesto, è interessante notare che, pur disponendo di una flotta di superficie eterogenea, le principali unità da combattimento della Marina condividono la stessa origine: la Hyundai Heavy Industries, ovvero l’azienda sudcoreana produttrice dei missili C-STAR.

Qualora venissero confermati l’acquisizione e l’integrazione dei missili C-STAR sui cacciatorpediniere Abukuma, questi garantirebbero una capacità di attacco con una gittata di 150 chilometri e un carico utile di 220 chilogrammi. Tali missili sono propulsi da un motore turbofan SS-760K, che consente di raggiungere velocità fino a Mach 0,85 ed effettuare manovre evasive per eludere le difese aeree nemiche. Inoltre, ogni missile è dotato di un sistema di navigazione inerziale assistito da GPS, di un radar attivo per la guida terminale e di un sensore radar a scansione elettronica attiva (AESA).

Grazie a queste caratteristiche, i missili andrebbero a sostituire i modelli Harpoon di fabbricazione statunitense precedentemente impiegati dalla Forza di autodifesa marittima giapponese per il combattimento antinave; una sostituzione che, altrimenti, avrebbe richiesto un’ulteriore autorizzazione da parte di Washington. Gli analisti locali attribuiscono questa sostituzione non solo all’età dei sistemi esistenti e ai relativi vincoli burocratici, ma anche ai termini dell’accordo raggiunto, che non garantivano necessariamente il trasferimento dell’armamento offensivo delle unità navali. Il viceammiraglio filippino José María Ambrosio Ezpeleta aveva espresso questa opinione durante un’audizione parlamentare tenutasi lo scorso febbraio.

Inoltre, la Marina filippina deve ancora affrontare altri aspetti significativi legati all’acquisizione delle navi classe Abukuma. Uno di questi fattori riguarda la potenziale necessità di ampliare le strutture di ormeggio esistenti – o addirittura di costruirne di nuove – per garantire spazio sufficiente ad accogliere sia i cacciatorpediniere che altri asset che la Marina intende acquisire nei prossimi anni.

Va sottolineato che la cooperazione militare tra Giappone e Filippine va oltre il semplice trasferimento dei cacciatorpediniere; apre la strada a miglioramenti progettuali e a un continuo rafforzamento delle difese del Paese contro quella che è percepita come una minaccia latente da parte della Cina. A titolo di esempio, Tokyo ha finalizzato la donazione di nuovi sistemi radar costieri per aiutare Manila a potenziare la propria capacità di monitorare le attività navali del gigante asiatico, ed è stato inoltre valutato il possibile trasferimento di missili antinave per la difesa costiera Type 88.

Tommaso Dal Passo

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