FILIPPINE. Gli USA costruiscono basi navali per Manila. Punti di forza per lo scontro con Pechino

Il piano statunitense di costruire nuove strutture navali nelle Filippine occidentali potrebbe rafforzare la capacità di Manila di “affrontare” le navi cinesi nel Mar Cinese Meridionale arrivando a un utilizzo condiviso tra i due paesi in caso di futuro conflitto.

All’inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno dichiarato che la loro Marina avrebbe costruito due strutture di manutenzione per imbarcazioni più piccole a Oyster Bay e Quezon, a Palawan, a meno di 260 km dal Second Thomas Shoal, importante punto di frizione tra Manila e Pechino, riporta Scmp.

L’ambasciata statunitense a Manila ha affermato che la struttura di Oyster Bay “fornirà capacità di riparazione e manutenzione per diverse piccole imbarcazioni militari filippine” e includerà “due sale interne multiuso per lo stoccaggio di attrezzature o per conferenze”, riporta Philippine Star.

L’ambasciata ha affermato che la struttura “non è una base militare”, aggiungendo che le attività militari statunitensi nelle Filippine sono state condotte “in pieno coordinamento” con Manila.

Per Pechino, non è esattamente così: l’Huayang Centre for Maritime Cooperation and Ocean Governance di Hainan ha dichiarato: “Da una prospettiva ‘tecnica’ superficiale, l’obiettivo principale è garantire e potenziare le capacità di combattimento della Marina filippina, rafforzando così direttamente la capacità delle navi militari filippine di ‘affrontare’ o persino ‘contrastare’ la Cina”.

Inoltre, gli Stati Uniti potrebbero anche avere la “potenziale intenzione” di spianare la strada all’uso condiviso delle strutture navali filippine: ”Se dovesse verificarsi un conflitto tra Cina e Stati Uniti… ciò renderebbe più giustificabile per la Marina statunitense l’utilizzo delle strutture filippine”,prosegue il centro studi cinese.

Le tensioni tra Cina e Filippine rimangono elevate a causa del contrasto nel Mar Cinese Meridionale, teatro di regolari scontri navali.

Pechino ha regolarmente accusato Washington di interferire nella disputa sul Mar Cinese Meridionale e di minare la stabilità regionale.

Il Centro per gli Studi di Strategia Marittima dell’Università di Pechino ha affermato che Pechino avrebbe probabilmente espresso forte insoddisfazione per i piani, ma ha aggiunto che le nuove strutture non sembravano “abbastanza provocatorie” da indurre a forti contromisure. Ha suggerito che la Cina avrebbe probabilmente adottato una strategia di “mantenimento della posizione” nel Mar Cinese Meridionale, effettuando pattugliamenti di routine della guardia costiera ma evitando “intensi scontri”.

Luigi Medici

