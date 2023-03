FILIPPINE. Esercitazioni con gli USA guardando a Taiwan

Appena un mese dopo aver concesso al Pentagono un ampio accesso alle principali basi filippine nell’ambito dell’Accordo di cooperazione per la difesa rafforzata, Edca, Manila ha dato il via a importanti esercitazioni con il suo unico alleato che promettono di sollevare le ire della Cina.

All’inizio di questa settimana, le Filippine e gli Stati Uniti hanno condotto grandi esercitazioni militari, con un’attenzione particolare alla prevenzione di una potenziale invasione su larga scala della nazione insulare del Sud-Est asiatico da parte di una potenza ostile, riporta AT.

Ben 3.000 soldati dell’Esercito filippino e dell’Esercito americano del Pacifico hanno preso parte all’esercitazione Salaknib, lanciata per la prima volta nel 2014 e che significa “scudo” nella lingua filippina settentrionale, l’Ilocano, a Fort Magsaysay, nel Luzon centrale, che ha posto particolare enfasi sulle esercitazioni a fuoco e artiglieria.

Le autorità militari filippine hanno sottolineato l’importanza delle esercitazioni per l’utilizzo di “nuove tattiche” per “affrontare avversari provenienti dall’estero”, ispirandosi in particolare alla resistenza finora riuscita dell’Ucraina all’invasione russa, basata sull’impiego di una tecnologia militare all’avanguardia relativamente limitata.

Per la prima volta, anche Tokyo ha inviato osservatori alle esercitazioni, nel quadro dei piani in corso per la creazione di una nuova alleanza tripartita Giappone-Filippine-USA, Japhus.

Questa settimana, inoltre, le Filippine hanno annunciato che il mese prossimo condurranno la più grande esercitazione di sempre con gli Stati Uniti. Le esercitazioni annuali Balikatan (“spalla a spalla” in filippino) prevedono la presenza di ben 17.000 uomini, quasi il doppio rispetto alle esercitazioni precedenti.

In particolare, le due parti condurranno la loro prima esercitazione di difesa aerea con missili Patriot, sottolineando la crescente attenzione all’interoperabilità della guerra moderna tra gli alleati.

Un’altra esercitazione simulerà l’affondamento di un’imbarcazione ostile a 22 chilometri al largo di Zambales, che si trova a sole 100 miglia nautiche dalla Scarborough Shoal, controllata dalla Cina. Balikatan 2023 prevede un coordinamento multidominio tra le forze aeree e navali, si concentrerà sull’«affondamento di un’imbarcazione bersaglio usando una combinazione di artiglieria navale e armi dell’aviazione», utilizzando il sistema Himars già usato in Ucraina.

Questa esercitazione ha in mente una crisi ancora più immediata: Taiwan e sono destinate a migliorare la “capacità di deterrenza” del Paese, non a provocare la Cina.

Alla Balikatan 2023 dovrebbero partecipare anche il Giappone e l’Australia. Il mese scorso, il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha annunciato che il suo Paese avrebbe inviato il contingente più numeroso alle esercitazioni di Balikatan. Entrambi gli alleati degli Stati Uniti giocherebbero ruoli chiave in qualsiasi contingenza a Taiwan.

Negli ultimi mesi, le Filippine sono emerse come il nuovo alleato di punta dell’America nella regione. In un’importante svolta rispetto alla politica estera filo-Pechino del suo predecessore, nell’ultimo mese il presidente Marcos Jr ha raddoppiato le relazioni di difesa del suo Paese con gli alleati tradizionali, soprattutto Stati Uniti e Giappone.

Sostenuta dall’opposizione a Marcos Jr sulla cooperazione di difesa tra le Filippine e gli Stati Uniti, l’ambasciata cinese a Manila ha rilasciato una dichiarazione dai toni forti, se non addirittura coloriti, in cui mette in guardia dall’unirsi agli «sforzi degli Stati Uniti per accerchiare e contenere la Cina (…) Aggregare le Filippine ai carri della lotta geopolitica danneggerà seriamente gli interessi nazionali filippini e metterà in pericolo la pace e la stabilità regionale», si legge nella dichiarazione.

Anna Lotti