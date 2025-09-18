FILIPPINE. Dopo Kathmandu e Giacarta, le proteste di piazza inondano Manila. Marcos a rischio? 

Il 15 settembre, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che la polizia non avrebbe fermato una protesta nazionale prevista per domenica prossima, promettendo al contempo di indagare sulla presunta corruzione di massa nei progetti infrastrutturali statali.

La notizia ha coinciso con la stagione dei monsoni, che ha interessato Manila e sobborghi limitrofi. Il diluvio ha messo in imbarazzo Marcos, che l’anno scorso si vantava del completamento di numerosi progetti di controllo delle inondazioni, riporta AT.

Studenti universitari e attivisti sono scesi in piazza in massa negli ultimi giorni e hanno promesso di organizzare una protesta nazionale più grande il 21 settembre. Ciò ha sollevato preoccupazioni sul fatto che la rabbia pubblica stia aumentando e potrebbe trasformarsi in proteste di massa e destabilizzanti simili a quelle viste di recente in Indonesia e Nepal.

Quella data segna l’anniversario della dichiarazione della legge marziale da parte del defunto padre e omonimo di Marcos, Ferdinand Marcos Sr., il cui regime violento durato due decenni fu posto fine da una rivolta del “potere popolare” nel 1986. Il cognome Marcos è sinonimo di corruzione per molti filippini.

Marcos Jr., noto anche come Bongbong, si è concentrato sulla difesa e sulla sovranità nazionale. La famiglia Marcos non ha risposto adeguatamente alle richieste dei gruppi di attivisti di restituire la ricchezza rubata, che secondo alcune stime potrebbe arrivare fino a 30 miliardi di dollari. La scorsa settimana, il presidente ha annunciato la creazione di una commissione indipendente sulla corruzione con il compito di scoprire illeciti e chiamare i funzionari a risponderne.

La nuova commissione di tre membri nominata da Marcos avrà il potere di convocare funzionari governativi e di raccomandare l’avvio di procedimenti penali. Marcos ha nominato l’ex giudice della Corte d’Appello Andres Reyes a capo della commissione.

Lavorerà a stretto contatto con Rogelio Singson, ex segretario ai lavori pubblici, che, secondo il presidente, ha “un’idea molto precisa di, diciamo, dove sono sepolti i cadaveri” riferendosi ai contratti anomali. Collaboreranno con una società di revisione indipendente e si avvarranno del contributo dell’ex generale di polizia Benjamin Magalong, ora sindaco nel nord del Paese, che ha seguito da vicino le indagini sulla corruzione.

Il mese scorso, Marcos ha reso noti i risultati di un audit interno sui progetti di controllo delle inondazioni, che ha evidenziato preoccupanti modelli di irregolarità. Ciò ha spinto le aziende e i gruppi della società civile a chiedere un intervento, indignati da quella che hanno definito una grave forma di corruzione. I risultati principali hanno mostrato che, su 545 miliardi di pesos di spesa per il controllo delle inondazioni dal 2022, migliaia di progetti erano scadenti, scarsamente documentati o addirittura inesistenti.

Alcuni hanno registrato costi identici pur essendo localizzati in luoghi diversi, e 15 su oltre 2.000 appaltatori accreditati sono riusciti ad accaparrarsi il 20% del budget totale. La controversia ha già portato alle dimissioni del Segretario ai Lavori Pubblici, e il suo successore ha sospeso tutte le gare d’appalto per progetti di controllo delle inondazioni finanziati localmente, ha ordinato le dimissioni di cortesia di tutti i funzionari dei Lavori Pubblici e ha promesso di inserire permanentemente nella lista nera gli appaltatori coinvolti in progetti fraudolenti.

La scorsa settimana, poi, il Dipartimento della Difesa Nazionale e l’esercito hanno rilasciato dichiarazioni in cui avvertivano di “tentativi politicamente motivati” da parte di gruppi non identificati, volti a distrarre l’esercito e trarre vantaggio dalla situazione. Le dichiarazioni non hanno fornito dettagli sulle presunte minacce.

L’esercito rimane un'”organizzazione apartitica”, hanno dichiarato congiuntamente il Segretario alla Difesa Gilberto Teodoro e il capo dell’esercito, il Generale Romeo Brawner, in una dichiarazione congiunta del 12 settembre.

Proteste di massa hanno già sconvolto la politica filippina. Oltre a Marcos nel 1986, l’ex presidente Joseph Estrada fu rimosso dall’incarico nel mezzo di massicce proteste scoppiate dopo che il suo processo di impeachment per corruzione si concluse con una farsa al Senato nel 2001.

Rodrigo Duterte è stato sì oggetto di frequenti proteste di massa, anche per la sua guerra alla droga, ma non è mai stato seriamente destabilizzato dalle azioni di piazza.

Lucia Giannini

