FILIPPINE. Anche la figlia di Duterte va sotto processo a Manila 

Saranno i senatori filippini a essere giurati nel processo di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte, che rischia l’interdizione politica a vita se condannata per gravi reati e per aver tradito la fiducia del pubblico.

Il processo potrebbe rappresentare un momento cruciale per la politica filippina, non solo decretando il successo o il fallimento di Duterte, ma anche comportando importanti implicazioni per il presidente Ferdinand Marcos Jr e il suo programma per i restanti tre anni della sua presidenza e oltre, riporta Reuters.

Probabile candidata alla presidenza, Duterte, 47 anni, è stata messa sotto accusa a febbraio dalla Camera bassa del Congresso. Respinge tutte le accuse, dalle anomalie di bilancio all’accumulo di ingenti ricchezze e alle minacce alla vita di Marcos, di sua moglie e del presidente della Camera. “Siamo pronti ad affrontare le accuse e a denunciarne l’infondatezza”, ha dichiarato il suo ufficio in una dichiarazione martedì.

Il presidente del Senato presiede il suo processo, con gli altri 22 membri come giurati. Per condannare Duterte è necessaria una maggioranza di due terzi, il che annienterebbe le sue speranze di candidarsi alla presidenza nel 2028.

Il processo alla popolare figlia dell’ex presidente Rodrigo Duterte segue un aspro contrasto con l’ex alleato Marcos, che si è candidato con una lista congiunta vincendo le elezioni del 2022. Marcos ha un solo mandato e si prevede che cercherà di mantenere la sua influenza in futuro preparando un successore in grado di respingere Duterte alle prossime elezioni, qualora venisse assolta.

Il presidente ha preso le distanze dal processo di impeachment, sebbene sia stato avviato dai suoi alleati. Il processo arriva dopo un risultato più forte del previsto per gli alleati di Duterte alle elezioni di medio termine del mese scorso.

Ciò ha dimostrato la sua influenza duratura, nonostante la battaglia con Marcos e l’arresto e la consegna alla Corte penale internazionale di suo padre a marzo per migliaia di omicidi nella “guerra alla droga” da lui condotta come presidente dal 2016 al 2022.

Sara Duterte è il quinto alto funzionario delle Filippine a essere messo sotto accusa; solo uno di loro, Renato Corona, ex presidente della Corte Suprema, è stato condannato. Il processo all’ex presidente Joseph Estrada è stato interrotto nel 2001 dopo che alcuni procuratori si sono dimessi, mentre le dimissioni di due funzionari, un presidente della commissione elettorale e un difensore civico, hanno fatto seguito ai loro impeachment.

L’inizio del processo a Duterte arriva appena tre giorni dopo la fine dell’ultima sessione dell’attuale Senato, con 12 nuovi membri che si uniranno alla prossima riunione della Camera a luglio.

Duterte aveva chiesto alla Corte Suprema di annullare la denuncia di impeachment nei suoi confronti, in quanto motivata politicamente. La Corte ha ordinato al Congresso di rispondere. Il Congresso ha deciso di procedere.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/