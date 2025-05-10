FILIPPINE. Anche in carcere a l’Aia, Rodrigo Duterte può vincere a Davao

Mentre l’ex presidente filippino Rodrigo Duterte è in carcere all’Aja, nella sua città natale di Davao City, Duterte è candidato a sindaco alle elezioni di medio termine di lunedì, che si prevede vincerà, forte del sostegno della roccaforte familiare.

L’arresto di Duterte a marzo, a seguito di una richiesta della Corte penale internazionale, è stato un duro colpo per la sua potente famiglia, la cui popolarità è cresciuta vertiginosamente dopo la sua ascesa al potere nel 2016, dopo essere stato sindaco anticonformista e dedito alla lotta alla criminalità.

Da presidente, il duro Duterte ha stravolto la politica estera filippina e lanciato una “guerra alla droga” che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, ha causato la morte di un numero significativamente maggiore di 6.000 persone, stimate dalla polizia, per la quale è attualmente processato nei Paesi Bassi.

Tuttavia, la sua influenza al di fuori di Davao è molto meno certa, poiché i sondaggi si preannunciano come un test per verificare fino a che punto il presidente in carica Ferdinand Marcos Jr sia riuscito a domare la macchina politica dei Duterte, nata nella città meridionale.

Il nome Duterte gode di una sorta di status mitico a Davao, ma forse meno a livello nazionale. La figlia di Duterte, la vicepresidente Sara Duterte, è considerata una potenziale candidata alle elezioni presidenziali del 2028, ma è afflitta da problemi politici.

Affronterà un processo di impeachment con accuse che includono la minaccia di assassinio di Marcos, di cui era stata alleata chiave in una squadra del 2022 acclamata come una potente unione di dinastie politiche.

Ma disaccordi politici, lotte di potere e ambizioni contrastanti hanno frantumato l’alleanza, alzando la posta in gioco per entrambi gli schieramenti in vista delle elezioni di lunedì, in cui sono in palio oltre 18.000 posizioni. Tra questi, 317 seggi al Congresso e migliaia di incarichi locali, ma la competizione più serrata si concentra su una dozzina di seggi alla Camera Alta del Senato, che esercita un’influenza enorme sugli affari nazionali, con i suoi 24 membri che fanno parte della giuria nelle procedure di impeachment.

I candidati di Marcos rimangono in testa nei sondaggi e sembrano destinati a dominare la corsa al Senato, nonostante la simpatia suscitata dal suo arresto e dalla sua detenzione nel campo di Duterte.

Come presidente dal 2016 al 2022, Duterte ha a lungo difeso la sua repressione della droga, affermando che aveva lo scopo di rendere le Filippine più sicure e che alla polizia era stato ordinato di sparare solo per legittima difesa.

Il suo arresto non ha fatto altro che consolidare il sostegno nei suoi confronti a Davao, una città di 1,8 milioni di abitanti, dove è stato sindaco per oltre due decenni prima di diventare il primo presidente della regione di Mindanao.

Una vittoria il 12 maggio potrebbe rivelarsi fondamentale per realizzare le ambizioni di Sara Duterte, poiché una solida base regionale garantisce un blocco fedele di elettori, offrendo una leva nelle lotte di potere e un trampolino di lancio per l’ambizione nazionale.

Se dovesse vincere, tuttavia, Duterte non potrebbe entrare in carica, affermano i funzionari filippini, quindi la carica passerebbe al vicesindaco vincitore, probabilmente il figlio minore, Sebastian. Alcuni a Davao indossano magliette con slogan che chiedono il ritorno di Duterte.

Non tutti i residenti, tuttavia, vogliono il ritorno di Duterte come sindaco, e alcuni si rivolgono al suo principale rivale, Karlo Nograles, ex segretario di gabinetto e deputato di Davao, proveniente da un’altra dinastia politica filippina.

Lucia Giannini

