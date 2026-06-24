FIFA. DAESH minaccia i Mondiali di Calcio 2026

L’evento del momento, la FIFA World Cup 2026, ha raggiunto anche i jihadisti, che nel nuovo editoriale del settimanale “al-Naba” numero 552, intitolato “Chi verrà incoronato campione?” criticano la competizione calcistica definendola come uno “spettacolo di depravazione”, in quanto, sempre secondo la visione di DAESH, “l’evento ha trasceso i confini dello sport ed è diventato un’arma letale nelle mani dei padroni del male”, dato che il problema non risiede nello sport in sé, purché rimanga entro i limiti della Sharia, ma sta nel fatto che i tifosi sono andati oltre la semplice ammirazione per lo sport, arrivando ad ammirare il giocatore, e tutto ciò, per la retorica jihadista, minaccia l’amore verso Allah. In aggiunta, continua DAESH, lo sport non giustifica lo spreco di tempo e la negligenza nelle preghiere, la mescolanza di uomini e donne e lo spreco di denaro per viaggi verso quelle che definisce “terre dell’infedeltà” per partecipare ad un evento finanziato dagli stessi “nemici dell’Islam”.

Inoltre, secondo quanto riportato nell’editoriale, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe finito per attribuire maggiore rilevanza alla Coppa del Mondo anziché al conflitto con l’Iran. Un riferimento che si inserisce nella consolidata narrativa anti-iraniana dello Stato Islamico: Teheran è infatti considerata uno dei principali nemici dell’organizzazione jihadista, sia per il suo ruolo regionale sia per la sua appartenenza all’islam sciita, che DAESH considera una deviazione dall’ortodossia religiosa.

Il buon musulmano dovrebbe, per i jihadisti, ripudiare e prevenire questo tipo di corruzione morale, bloccando i mezzi che la alimentano; quindi, non dovrebbero partecipare in alcun modo a tali eventi. Dall’altra parte, vengono però incitati a saper cogliere il momento opportuno che si presenta per sostenere l’Islam e diffonderne il messaggio. E secondo DAESH, quanto al jihad sul campo sul fronte offensivo, questo è il momento perfetto per colpire, poiché è proprio nel cuore dell’America che si stanno svolgendo i mondiali di calcio 2026. L’appello dello stato Islamico a tutti i mujaheddin solitari sparsi nel mondo è chiaro: “questa stagione è un’occasione d’oro per il mujahid solitario per ravvivare e rinnovare gli attacchi individuali, specialmente nel cuore dell’America”. Suggeriscono che un mese è un tempo consono per studiare la situazione, monitorare gli assembramenti e lanciare attacchi che colpiscano più persone possibile. “Immagina se riuscissi a incendiare le tribune per creare una calca di massa che mieterebbe centinaia di vite dalla nazione della Trinità e dell’ateismo! È un Un’idea degna di essere messa in pratica.”

Il mujahid solitario, o lupo solitario, stando a quanto ribadito più volte da DAESH, deve essere pronto a sfruttare ogni festività o evento del mondo Occidentale, considerate opportunità irripetibili per compiere il jihad sulla via di Allah.

Dania Piccirilli

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