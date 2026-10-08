FAO. Allarme globale per l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie alimentari 

Secondo i nuovi dati diffusi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’indice di riferimento della FAO per i prezzi mondiali delle materie prime alimentari è aumentato a settembre, principalmente a causa di interruzioni nei trasporti e preoccupazioni meteorologiche che hanno limitato la disponibilità, nonché per effetto delle quotazioni più elevate di alcune categorie di prodotti agricoli.

L’Indice FAO dei prezzi alimentari, che monitora le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari oggetto di scambi globali, ha registrato una media di 136,0 punti nel settembre 2026, segnando un aumento dell’1,5% rispetto ad agosto e del 5,8% rispetto all’anno precedente, riporta MercoPress.

“Stiamo assistendo a un aumento persistente e sempre più diffuso dei prezzi globali delle materie prime: le interruzioni nello Stretto di Hormuz e nel Mar Nero si sommano agli shock climatici, esercitando pressioni su energia, trasporti e principali prodotti alimentari”, ha dichiarato l’economista capo della FAO, Maximo Torero. “Se tali pressioni dovessero persistere, si rifletteranno presto sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari, in particolare nei paesi dipendenti dalle importazioni di cibo ed energia”.

L’Indice FAO dei prezzi dei cereali è aumentato del 5,1% rispetto ad agosto, attestandosi su un livello superiore del 17,2% rispetto al settembre 2025. I prezzi mondiali del grano sono saliti del 6,3% a causa di vincoli logistici nella regione del Mar Nero e di condizioni meteorologiche secche in alcune aree del Nord America in vista della semina; i prezzi globali del mais sono aumentati del 5,6% rispetto al mese precedente, spinti dalle preoccupazioni per le rese negli Stati Uniti d’America, dalla ridotta disponibilità per l’esportazione in Brasile e dalle interruzioni dei traffici commerciali nel Mar Nero. La perdurante incertezza sul transito marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz ha ulteriormente sostenuto i prezzi delle materie prime utilizzate per i biocarburanti, come il mais.

L’Indice FAO dei prezzi del riso è aumentato dell’1,4%, trainato dal rialzo delle quotazioni della varietà Indica, dovuto a preoccupazioni meteorologiche e a una contrazione stagionale dell’offerta.

L’Indice FAO dei prezzi degli oli vegetali è salito dello 0,9% rispetto ad agosto, riflettendo l’aumento dei prezzi mondiali dell’olio di palma, legato a una forte domanda globale di importazione e ai timori circa l’impatto della siccità sulle prospettive di produzione nel Sud-est asiatico.

L’Indice FAO dei prezzi della carne è sceso dell’1,1%, con un calo delle quotazioni della carne suina e avicola dovuto all’abbondanza di forniture destinate all’esportazione. Le quotazioni all’esportazione della carne bovina brasiliana sono aumentate, sostenute da una maggiore domanda di importazione da parte degli Stati Uniti, mentre i prezzi della carne ovina sono rimasti sostanzialmente stabili.

L’Indice FAO dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari è sceso dello 0,1% a settembre, poiché il calo dei prezzi dei formaggi ha parzialmente compensato l’aumento delle quotazioni del latte in polvere, mentre i prezzi del burro hanno registrato variazioni minime.

L’Indice FAO dei prezzi dello zucchero è aumentato del 6,1% rispetto ad agosto, trainato dalle previsioni di una minore disponibilità globale di zucchero nella campagna 2026/27. Tra i fattori che hanno contribuito a tale andamento figurano: la prevista riduzione della produzione di zucchero in Thailandia; le preoccupazioni per le prospettive dei raccolti in India, dovute a precipitazioni inferiori alla norma e al rafforzamento del fenomeno El Niño; le forti piogge nelle aree di coltivazione del centro-sud del Brasile; e la contrazione delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero nell’Unione Europea.

Maddalena Ingrao

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