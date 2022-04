FALKLANDS. Rinnovate le licenze petrolifere, salgono le azioni Argos

Le parti di Argos Resources sono salite del 23% dopo l’uscita delle notizie che il governo delle isole Falkland ha esteso la sua licenza PL001 di secondo termine. Argos, che ha sede nelle isole Falkland, non dovrà impegnarsi in alcun lavoro aggiuntivo per ottenere la licenza tra il 1° maggio 2022 e la fine dell’anno. Le azioni di Argos Resources sono salite del 92% dall’inizio del 2022.

In un breve comunicato, ripreso da MercoPress, l’azienda ha detto che la società di esplorazione delle Falkland si è concentrata sul bacino delle Falkland settentrionali, e che è lieta di annunciare che il governo delle isole Falkland ha esteso il secondo termine della licenza PL001 della società dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, senza impegni di lavoro aggiuntivi.

Argos Resources è una società di esplorazione di petrolio e gas quotata all’Aim e con sede nelle isole Falkland. Il bene principale dell’azienda è un interesse del 100% nella licenza PL001 di produzione che riguarda un’area di circa 1.126 chilometri quadrati nel bacino nordico di Falkland.

Un’indagine sismica 3D sopra l’intera area della licenza è stata acquistata, per facilitare le prospezioni. La qualità dei dati sismici acquisiti è eccellente e ha portato all’identificazione di 52 prospettive e 40 piste all’interno dell’area della licenza.

Un rapporto indipendente attribuisce a queste prospettive un potenziale totale non rischioso di 3,1 miliardi di barili di risorse recuperabili nel caso più probabile e fino a 10,4 miliardi di barili nel caso più favorevole.

L’area della licenza è immediatamente adiacente alla gigantesca scoperta petrolifera Sea Lion che contiene oltre 500 milioni di barili di risorse recuperabili. La decisione di procedere con lo sviluppo del giacimento Sea Lion è in sospeso.

Questa dichiarazione è stata approvata da John Hogan, amministratore delegato di Argos Resources e geologo qualificato con oltre 40 anni di esperienza nell’industria petrolifera.

Maddalena Ingrao