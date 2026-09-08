FALKLANDS / MALVINAS. Per gli argentini, è solo convenienza politica il discorso di Milei sulle isole contese con Londra

Secondo un sondaggio condotto dalla società di consulenza Management & Fit su un campione di mille intervistati con un margine di errore del 3%, circa il 61,1% degli argentini ritiene che il presidente Javier Milei abbia adottato la sua attuale posizione sulle Falkland per convenienza politica, contro il 24,7% che la attribuisce a una convinzione personale.

Il sondaggio è stato pubblicato dopo il discorso alla nazione pronunciato giovedì dal presidente, in cui ha affermato che le isole “sono argentine per storia e per diritto, non c’è discussione al riguardo” e ha annunciato l’intenzione di accelerare le sanzioni contro le compagnie petrolifere che operano nell’area senza l’autorizzazione argentina. Nove intervistati su dieci erano a conoscenza di tale discorso, riporta MercoPress.

I dati distinguono tra il sostegno alla posizione e la credibilità del cambiamento di rotta. La rivendicazione di sovranità gode del sostegno della maggioranza nella società argentina, ma l’appello all’unità di Milei ha suscitato fiducia nel 41% degli intervistati e diffidenza nel 56%. Sul contenuto del discorso, il 44,6% degli intervistati ha ritenuto che avesse annunciato misure concrete, mentre il 44,2% ha pensato che si fosse limitato a dichiarazioni generiche, un pareggio entro il margine di errore.

Questa posizione segna un cambiamento rispetto alle sue precedenti dichiarazioni. Milei aveva ripetutamente espresso la sua ammirazione per Margaret Thatcher, primo ministro britannico durante il conflitto del 1982, e aveva riconosciuto il diritto all’autodeterminazione degli isolani, sostenendo che l’Argentina avrebbe dovuto convincerli a preferire l’identità argentina. Tale possibilità è stata esclusa nel messaggio di giovedì.

Dopo il discorso, l’Ufficio del Presidente ha diffuso sui propri profili social i risultati di un sondaggio aperto condotto dal quotidiano Clarín, secondo il quale l’81,3% degli intervistati si è dichiarato favorevole alle misure annunciate. Tali sondaggi non sono rappresentativi e non sono paragonabili a sondaggi probabilistici.

Il governo sta elaborando un disegno di legge sulla difesa della sovranità nazionale da sottoporre al Congresso, insieme alla composizione del Consiglio di Sicurezza Nazionale annunciato dal presidente. Secondo le stime dei funzionari, l’opposizione troverà difficile respingere una legge che rafforzi la difesa degli interessi nazionali.

La questione è emersa in un momento sfavorevole per l’agenda economica del governo, a poco più di un anno dalle elezioni presidenziali del 2027. La disoccupazione, con il 36%, rappresenta la principale preoccupazione degli argentini, seguita da corruzione e inflazione; i crediti in sofferenza nei confronti dei privati ​​hanno raggiunto il 17,5% a giugno e il 60% degli intervistati in un altro sondaggio prevede un peggioramento della propria situazione personale nei prossimi mesi. I parlamentari peronisti si stanno preparando per una seduta alla Camera dei Deputati, prevista per mercoledì, sul mantenimento delle cure per le persone con disabilità e sulle misure di sostegno per le famiglie indebitate.

L’arcipelago è amministrato dal Regno Unito dal 1833 e l’Argentina ne rivendica la sovranità. Nel referendum del 2013, il 99,8% dei votanti si è espresso a favore del mantenimento dello status di territorio britannico d’oltremare, con tre voti contrari. Il discorso di Milei ha fatto seguito alle dichiarazioni di Donald Trump, il quale, interrogato sulla sovranità delle isole, ha affermato di valutare “ogni posizione”, senza tuttavia impegnarsi in alcuna decisione.

Lucia Giannini

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