FALKLANDS / MALVINAS. Milei minaccia sanzioni contro lo sfruttamento britannico del petrolio di Sea Lion 

Il presidente argentino Javier Milei ha minacciato sanzioni economiche contro le compagnie coinvolte nello sfruttamento petrolifero vicino alle Isole Falkland, ampliando la lunga disputa con il Regno Unito sul territorio atlantico meridionale.

In un discorso alla nazione, Milei ha definito il giacimento petrolifero di Sea Lion una “minaccia chiara e imminente” e ha segnalato che Buenos Aires agirà contro le aziende che vi operano. Ha affermato che i “venti del cambiamento” favoriscono le rivendicazioni argentine sulle isole e che vede segnali che gli Stati Uniti potrebbero riconsiderare la loro posizione di neutralità sulla questione, riporta Outlook India.

Downing Street ha dichiarato venerdì che è “chiaro che il diritto all’autodeterminazione degli abitanti delle Falkland si estende al diritto di sfruttare le proprie risorse naturali”. Ha inoltre ribadito che le isole rimarranno un territorio britannico d’oltremare “finché gli isolani lo desidereranno”.

L’ultimo scontro si verifica a più di 40 anni dalla guerra per il territorio, la cui sovranità rimane contesa tra Gran Bretagna e Argentina. Milei, parlando dal palazzo presidenziale e affiancato dal suo gabinetto, ha ribadito che le Malvinas (il nome delle isole per Buenos Aires) sono “storicamente e legalmente” argentine.

Perché Milei minaccia le compagnie petrolifere?

Il fulcro dell’ultima disputa è il giacimento petrolifero di Sea Lion, a circa 210 chilometri dalle isole. Si stima che il giacimento contenga 1,7 miliardi di barili di petrolio. Per confronto, il giacimento di Rosebank, a 130 chilometri a ovest delle isole Shetland nel Mare del Nord, contiene circa 300 milioni di barili.

Due compagnie dovrebbero iniziare l’estrazione di petrolio entro due anni: la britannica Rockhopper Exploration e l’israeliana Navitas Petroleum. Milei ha affermato che l’Argentina non può permettere che ciò accada e ha in programma di presentare al parlamento un disegno di legge per imporre sanzioni alle compagnie energetiche coinvolte nel progetto.

Rockhopper ha descritto il giacimento come contenente “greggio altamente commercializzabile”. In un video pubblicato all’inizio di quest’anno, Navitas ha mostrato i lavori legati al progetto, tra cui un molo, un eliporto e alloggi per i lavoratori del settore petrolifero.

In Argentina esiste già una via legale. Una legge vigente consente di imporre restrizioni alle compagnie petrolifere coinvolte in progetti ritenuti non autorizzati sulle isole. Milei sostiene che la Gran Bretagna stia agendo in violazione di una risoluzione delle Nazioni Unite che esorta entrambe le parti a non intraprendere azioni unilaterali finché la disputa sulla sovranità non sarà risolta.

Ha definito la questione urgente. “Se non agiamo rapidamente entro pochi mesi, avranno la capacità materiale di accedere al petrolio che si trova sotto il nostro mare, cosa che non è mai successa prima”, ha affermato Milei.

La politica interna dei due attori geopolitici è importante. La popolarità di Milei è scesa a circa il 34% e gli resta solo un anno alle elezioni presidenziali. Questa pressione contribuisce a spiegare perché si sia rivolto a una delle questioni nazionali più delicate dell’Argentina. La sua principale fonte di pressione potrebbe provenire dall’interno della destra nazionalista. Victoria Villarruel, la sua ex vicepresidente, è vista come una seria sfida.

Questo rende la minaccia di sanzioni politicamente utile. Permette a Milei di dimostrare di agire su una questione concreta – l’estrazione petrolifera – piuttosto che basarsi su argomentazioni più ampie sulla sovranità e l’autodeterminazione. La mossa potrebbe anche mirare a smorzare le accuse di debolezza su una questione che rimane centrale per l’identità argentina.

Milei ha ribadito questo messaggio nel suo discorso al palazzo presidenziale, dove si trovava circondato dai ministri. Ha nuovamente descritto le isole come “storicamente e legalmente” argentine.

Milei ha collegato la sua linea più dura a quello che considera un cambiamento nel clima internazionale. Ha affermato che Donald Trump e gli Stati Uniti stavano “valutando la loro posizione storica riguardo alle Malvinas”, e ha sostenuto che ciò offriva a Buenos Aires un’opportunità. Milei ha anche annunciato piani per una base navale in Terra del Fuoco, nel sud dell’Argentina, affermando che Trump e gli Stati Uniti stavano “valutando la loro posizione storica riguardo alle Malvinas”.

Ha poi accompagnato queste dichiarazioni con un attacco più ampio alla Gran Bretagna. “Non sono parole vuote, perché capiscono che l’Argentina è un partner affidabile e un alleato prezioso per i decenni a venire”, ha affermato, descrivendo il Regno Unito come una nazione “in declino”. Ha aggiunto: “Nel mondo soffiano venti di cambiamento favorevoli alla nostra rivendicazione”.

Queste dichiarazioni facevano seguito alle affermazioni di Trump in un’intervista a GB News di giovedì. Alla domanda se gli Stati Uniti sarebbero “venuti in aiuto del Regno Unito” in una potenziale disputa territoriale, Trump aveva risposto che la Gran Bretagna “non era stata lì ad aiutarmi” durante la guerra del suo paese contro l’Iran. In precedenza aveva affermato che la posizione degli Stati Uniti sulle Falkland era una delle tante sotto esame.

Poche ore prima del discorso di Milei, Sarah Rogers, un’alta funzionaria del Dipartimento di Stato americano, ha pubblicato una foto con il Presidente argentino e la didascalia “Stanno accadendo cose entusiasmanti nell’Emisfero occidentale.”

La Gran Bretagna ha dichiarato che le isole rimarranno un territorio britannico d’oltremare “finché gli isolani lo desidereranno” e ha aggiunto: “Non è la prima volta che i governi argentini minacciano economicamente gli isolani. Siamo convinti che il diritto all’autodeterminazione degli abitanti delle Falkland si estenda al diritto di sfruttare le proprie risorse naturali”.

Anche il Ministro della Difesa britannico Wes Streeting ha replicato. L’impegno della Gran Bretagna nei confronti delle Isole Falkland è “assoluto e incrollabile”, ha affermato. Su X, ha aggiunto: “La dichiarazione di Milei di ieri sera ci dice di più sulla politica interna argentina che sulle Isole Falkland”.

Maddalena Ingrao

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