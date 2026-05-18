FALKLANDS / MALVINAS. Con reddito pro capite più alto di quello britannico, l’arcipelago è al centro delle tensioni geopolitiche australi 

Le Isole Falkland stanno vivendo la loro tradizionale “stagione delle commemorazioni”, il ciclo di cerimonie che ogni anno ricordano la guerra del 1982, culminando nel Giorno della Liberazione il 14 giugno, in un momento caratterizzato da due realtà sovrapposte: il consolidamento dell’arcipelago come piccola potenza economica nell’Atlantico meridionale e la riattivazione delle tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti e l’Argentina.

Le Falkland contano 3.662 abitanti e un reddito pro capite superiore a quello del Regno Unito, una trasformazione determinata dalla zona di esclusione della pesca di 200 miglia istituita nel 1986, che ha generato licenze per le flotte straniere per la pesca di calamari Illex e Loligo e di merluzzo della Patagonia. Queste due specie rappresentano oggi circa il 60% del prodotto interno lordo dell’arcipelago. «Prima della guerra eravamo una nazione di parassiti», ha affermato Ailsa Heathman, allevatrice di pecore di 67 anni, la cui tenuta di famiglia fu occupata dai soldati britannici del 3° Battaglione Paracadutisti durante il conflitto. «La pesca ha portato denaro, strade asfaltate, istruzione gratuita, assistenza sanitaria e odontoiatrica», riporta MercoPress.

Il prossimo balzo economico potrebbe arrivare dal giacimento petrolifero Sea Lion, scoperto nel 2010 nel bacino delle Falkland settentrionali, la cui fase di perforazione dovrebbe iniziare nei prossimi anni, con la prima produzione prevista per il 2028. Il progetto, gestito da Navitas Petroleum e Rockhopper Exploration, ha raggiunto la decisione finale di investimento alla fine del 2025, con un costo stimato di 2,1 miliardi di dollari. L’Assemblea legislativa locale, composta da otto membri eletti, sta già discutendo la creazione di un fondo sovrano sul modello norvegese per gestire le entrate future.

Il contesto politico internazionale si inserisce in un momento di insolita tensione. Il mese scorso, è trapelata un’e-mail interna del Pentagono che suggeriva che gli Stati Uniti avrebbero potuto “rivedere” il loro sostegno diplomatico al Regno Unito sulla sovranità dell’arcipelago, come ritorsione per la mancanza di appoggio di Londra all’offensiva statunitense contro l’Iran.

Il presidente argentino Javier Milei ha rincarato la dose pochi giorni dopo, dichiarando che le isole “erano, sono e saranno argentine”.

Le autorità insulari di Port Stanley hanno minimizzato la fuga di notizie.

Il quadro della sicurezza rimane ancorato alla base della Royal Air Force di Mount Pleasant, costruita dopo la guerra, con un contingente di 1.000-1.500 militari, quattro caccia Eurofighter Typhoon, un pattugliatore della Royal Navy, sistemi radar, aerei da trasporto e unità di fanteria a rotazione.

Nel referendum del 2013, tutti tranne tre degli aventi diritto al voto si sono espressi a favore della permanenza del Regno Unito come territorio britannico d’oltremare, con un’affluenza superiore al 90%. La guerra del 1982 ha causato la morte di 255 militari britannici e 649 argentini in 74 giorni di combattimenti.

Maddalena Ingroia

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