FALKLANDS/MALVINAS. Allo studio collegamenti merci regolari tra Cile e le Isole contese. Buenos Aires insorge

La compagnia cilena Easter Island Naviera (EIL) sta valutando la possibilità di istituire un servizio mensile di trasporto merci tra Punta Arenas e le Isole Falkland, a seguito di una visita nell’arcipelago durante la quale i suoi rappresentanti hanno tenuto una dozzina di incontri con aziende locali e presentato il progetto alla camera di commercio delle Isole.

La visita è stata organizzata dalla Falkland Islands Development Corporation (FIDC), l’ente per lo sviluppo economico del territorio. Secondo le informazioni diffuse, la società finalizzerà il proprio business plan e potrebbe avviare il servizio se i successivi contatti confermeranno un sufficiente interesse da parte del settore privato locale, riporta MercoPress.

La compagnia Easter Island Naviera (EIL) è nota per la gestione dei servizi marittimi tra Valparaíso e l’Isola di Pasqua, riporta Los Andes 142. L’obiettivo è quello di istituire un servizio marittimo mensile da Punta Arenas per il trasporto di rifornimenti , attrezzature e infrastrutture per diversi settori economici, compreso il previsto sviluppo energetico nell’arcipelago.

“È evidente l’interesse del Cile a ristabilire un collegamento marittimo commerciale con le Isole Falkland. La visita di Easter Island Naviera e la risposta positiva della comunità imprenditoriale dimostrano la serietà con cui questo progetto viene perseguito”, ha dichiarato Sam Cockwell, responsabile dei progetti strategici della FIDC.

L’amministratore delegato EIL Zachary Franklin, ha attribuito i progressi agli scambi commerciali avvenuti negli ultimi due anni. “La visita di una delegazione commerciale cilena e quella della delegazione guidata dalla FIDC a Punta Arenas e Santiago hanno contribuito in modo significativo a trasformare questa semplice ‘buona idea’ in una vera opportunità”, ha affermato. La FIDC ha sviluppato questi contatti in collaborazione con la Camera di Commercio Britannica in Cile, con scambi di delegazioni tra il 2024 e il 2025.

Oltre a individuare le merci che le aziende dell’isola intendono spedire attraverso il Cile, la società ha anche esaminato le opzioni per l’esportazione di materiali in quel paese, compresi i rottami metallici. Attualmente, Easter Island Naviera fornisce supporto logistico e marittimo tra il Cile continentale e Rapa Nui, nonché servizi di trasporto merci da Valparaíso verso altre zone del paese.

L’arcipelago intrattiene già rapporti commerciali con il Cile. La compagnia aerea LATAM gestisce il collegamento aereo tra Punta Arenas e la base di Mount Pleasant, e dal continente arrivano prodotti alimentari, ittici e varie forniture.

Diversi media argentini hanno collegato l’iniziativa all’avanzamento del progetto petrolifero nel bacino settentrionale delle Falkland e alla fornitura di infrastrutture energetiche, sebbene le dichiarazioni rilasciate dalla FIDC e dalla società facciano riferimento a una connessione commerciale di carattere generale.

Il progetto Sea Lion è sviluppato da Navitas Petroleum e Rockhopper Exploration , che prevedono di avviare la produzione commerciale di petrolio nel 2028. I dettagli principali del progetto includono: un investimento iniziale stimato in 1,8 miliardi di dollari; riserve stimate superiori a 170 milioni di barili nella prima fase; un valore potenziale che potrebbe superare i 10 miliardi di dollari statunitensi qualora venissero realizzati ulteriori ampliamenti.

Il progetto emerge in un momento di tensione diplomatica nell’Atlantico meridionale. Altri episodi recenti hanno acuito le tensioni tra Buenos Aires e Londra: la denuncia presentata dal Ministero degli Esteri argentino dopo il passaggio della nave militare britannica HMS Medway in acque contese; la partecipazione di membri della Marina cilena alle attività di protocollo durante la sosta della nave a Punta Arenas, un fatto che ha suscitato critiche da parte di diversi settori politici argentini; le richieste presentate al Congresso per conoscere la strategia ufficiale contro la pesca illegale e le licenze unilaterali di esplorazione di idrocarburi concesse dalle autorità britanniche nelle isole.

Antonio Albanese

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