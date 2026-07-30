EUROPA. Tornano gli attacchi terroristici. Sempre più giovani, soprattutto minorenni, i radicalizzati

Il panorama del terrorismo è in continua evoluzione. Dal finanziamento del terrorismo alle tecnologie emergenti, le sfide che gli operatori del settore si trovano ad affrontare sono in costante cambiamento. Diversi eventi analizzati si inseriscono in un quadro più ampio in Europa di recenti casi di adolescenti simpatizzanti dell’ISIS, dove la radicalizzazione avviene spesso tramite Telegram, TikTok, Discord o altre piattaforme social con propaganda e contatti con reclutatori. Inoltre, l’impiego sempre più esteso dell’intelligenza artificiale nella produzione di contenuti propagandistici, diffusi sia sulle piattaforme social sia all’interno di alcuni videogiochi, ha contribuito ad ampliare la platea dei simpatizzanti del jihadismo estremista e, più in generale, di gruppi che esaltano la violenza come strumento di opposizione al sistema capitalista. Grazie alla personalizzazione dei messaggi, all’analisi dei comportamenti online e alla creazione automatizzata di testi, immagini, audio e video sintetici, i gruppi estremisti sono in grado di raggiungere con maggiore precisione individui vulnerabili, aumentando la capacità di diffusione della propaganda e di reclutamento attraverso gli ecosistemi digitali.

Negli ultimi anni, il dato più preoccupante è l’aumento considerevole del coinvolgimento dei minorenni in complotti e piani per atti violenti di vario genere nel continente europeo. Ciò include non solo il terrorismo jihadista (dove i minori rappresentano ormai frequentemente una quota significativa dei sospettati), ma anche altre ideologie come l’estremismo di destra e di sinistra, i gruppi accelerazionisti e gli “attori solitari”. Emblematico l’attentato di Christopher Street a Berlino del 25 luglio celebrato online dai sostenitori dell’ISIS: il Counter Extremism Project (CEP) denuncia i metodi utilizzati da estremisti e gruppi terroristici su Internet per diffondere propaganda e incitare alla violenza. Evidenzia come gli estremisti sfruttino Internet per diffondere propaganda, incitare alla violenza e favorire il reclutamento. Ciò conferma la crescente sfida per intelligence e forze dell’ordine: coloro a cui viene impedito di recarsi nel proprio paese per unirsi all’ISIS potrebbero commettere attentati nel loro paese d’origine, radicalizzare altri individui, anche in carcere, o continuare a diffondere l’ideologia jihadista attraverso gli ecosistemi digitali.

Già a marzo ed aprile l’Europa si è trovata nel mirino del gruppo “Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya” (Movimento Islamico dei Compagni della Destra), HAYI, un collettivo militante sciita multinazionale. In 6 settimane sono stati perpetrati 18 attacchi in tutta Europa (Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Regno Unito, Macedonia del Nord, Francia e Germania), diretti principalmente a sinagoghe e comunità ebraiche. Londra è emersa come il chiaro epicentro delle attività di HAYI. L’elemento più allarmante è che la distribuzione geografica così ampia suggerisce che la rete disponeva di capacità logistiche di pianificare, eseguire azioni in tempi rapidi e di coordinamento a livello transnazionale.

A cavallo fra giugno e luglio, il servizio di intelligence interno tedesco (BfV) ha pubblicato il suo rapporto per il 2025 che evidenzia fra l’altro un aumento delle minacce terroristiche ed estremiste alla democrazia tedesca, provenienti sia da fonti interne che estere. Per quanto riguarda la voce Islamismo si sostiene che sia stabile nel complesso. Fra i fattori di radicalizzazione, l’ampio utilizzo dei social media, degli influencer online e persino delle piattaforme di gioco per individuare i giovani. Nell’ultimo mese il governo di coalizione tedesco sta pianificando una profonda revisione dei suoi servizi segreti: il BND (servizi segreti esteri) e il BfV. Secondo la nuova bozza di piano, le agenzie riceverebbero poteri operativi attivi -oltre la semplice raccolta e analisi di informazioni- tra cui condurre operazioni informatiche, sabotare infrastrutture, diffondere disinformazione/inganno mirato e “contrattaccare” o colpire gli avversari, sia in patria che all’estero. La Germania ha già 19 agenzie di intelligence, considerando quelle a livello statale, ma dispongono di capacità offensive di gran lunga inferiori rispetto alle loro controparti internazionali. Questa riforma rappresenterebbe una vera e propria svolta, uno dei più significativi potenziamenti dei servizi segreti nella storia moderna, e riflette un più ampio cambiamento nella politica di sicurezza, sostiene Adrian Shtuni, specialista in questioni di sicurezza e ricercatore dell’International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) dell’Aia.

Osservando soltanto il mese di luglio emerge sin da subito il ruolo che hanno le piattaforme social per la radicalizzazione e il numero di giovanissimi coinvolti. In Belgio, sei minorenni sono stati arrestati -identificati tramite un gruppo privato su TikTok- con l’accusa di aver pianificato un attacco chimico contro una scuola nelle Fiandre. In Spagna, quattro jihadisti sono stati arrestati in una vasta operazione fra Toledo, Madrid, Barcellona e Ceuta, per reati di terrorismo: indottrinamento, auto-addestramento e glorificazione del terrorismo. In Francia, 300 persone sono state evacuate in un sobborgo parigino dopo che la polizia ha rinvenuto delle armi in un’auto rubata parcheggiata vicino a una sinagoga. L’allarme è stato lanciato dall’intelligence della DGSI; più di 10 giorni dopo sono stati arrestati 6 uomini, con i procuratori che l’hanno collegato all’estremismo islamico. Ancora in Francia, un ventottenne legato all’estrema sinistra radicale è stato accusato di aver pianificato un attentato terroristico contro le forze dell’ordine, che hanno rinvenuto manifesti politici e istruzioni per la fabbricazione di armi artigianali.

In Italia, invece, una ragazza di 17 anni è stata arrestata nella provincia di Pavia per attività jihadiste legate all’ISIS. Si era radicalizzata profondamente in 4 canali Telegram pro-ISIS accessibili solo su invito, condividendo materiale di propaganda e incitamento al martirio, oltre a scaricare manuali per la costruzione di cinture esplosive. Utilizzando un nickname numerico virtuale, aveva esplicitamente dichiarato ai suoi coetanei – inclusi utenti italiani e stranieri sospettati di legami con ISIS – di essere pronta al “martirio nel nome di Allah”, nota Shtuni.

In Germania, un ragazzo di 15 anni è stato accusato di aver pianificato un attentato terroristico contro una sinagoga e di essere un simpatizzante dell’ISIS. L’avvocato difensore ha dichiarato che l’adolescente è caduto nelle grinfie delle reti islamiste online. Nel Regno Unito, un quattordicenne è stato accusato di un grave reato di terrorismo legato a un’ideologia di estrema destra. Avrebbe pianificato di colpire due moschee nei pressi di Londra. I comandanti della Polizia Metropolitana hanno espresso preoccupazione per il crescente numero di giovani coinvolti nell’estremismo, sollecitando un intervento precoce tramite il programma ACT Early. Circa il 20% degli arresti recenti nel Paese per reati legati al terrorismo riguarda minori, un dato in forte aumento rispetto a circa uno su venti di dieci anni fa. Bambini anche di soli 10 anni sono stati segnalati alle autorità antiterrorismo e inseriti nel programma governativo Prevent.

Alcuni analisti hanno anche elaborato delle raccomandazioni “politiche” per comprendere e affrontare le tendenze emergenti nella radicalizzazione giovanile online. A riguardo è stato pubblicato un documento programmatico dall’ICCT in cui si esprimono le raccomandazioni strategiche per la prevenzione alla radicalizzazione giovanile online nei Paesi Bassi: il miglioramento dell’alfabetizzazione digitale contestualizzata, la promozione di iniziative guidate dai giovani e basate sulla definizione di norme tra pari, con particolare attenzione ai giovani neurodivergenti, socialmente isolati o che affrontano sfide legate all’identità, e il rafforzamento della capacità istituzionale di costruire pratiche di prevenzione non securitizzate e sensibili alle diverse fasi dello sviluppo.

A metà luglio è stato pubblicato anche il rapporto sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell’Unione Europea 2026 (EU TE-SAT), una panoramica annuale di Europol sul terrorismo nell’UE: sviluppi chiave, minacce, statistiche su attacchi, arresti. La stessa Europol ha riferito di un’operazione, con la partecipazione di 9 paesi UE, durata diverse settimane e mirata ai contenuti online di The Com, una rete estremista violenta. Europol osserva che la rete è diventata una minaccia globale crescente, con minori che compaiono sia come vittime che come carnefici.

Eppure, un attentato si è verificato, poiché il processo di radicalizzazione, accelerato dalle piattaforme digitali, si muove più velocemente della capacità di riflessione e ha sempre più superato la capacità di reazione. La polizia ha identificato Abdul Ballout, di 21 anni, come attentatore al Christopher Street Day, il Pride di Berlino in Germania. Un furgone si è deliberatamente lanciato contro la folla vicino al Tiergarten, provocando una vittima e 29 feriti, diverse delle quali con armi da taglio. Ballout, cittadino tedesco di origini libanesi, era descritto come un recidivo e sostenitore dell’ISIS. Infatti, nel 2025, Ballout tentò di recarsi in Siria, fu arrestato in Libano, incarcerato per 3 mesi e poi rimpatriato in Germania. Al suo ritorno, fu posto in custodia cautelare. Nel maggio 2026, venne condannato anche in patria per aver preparato un grave atto violento contro lo Stato. Era stato poi però rilasciato con una supervisione minima con l’obbligo di partecipare a un programma di deradicalizzazione, ma non lo ha praticamente frequentato. Ballout è stato ucciso il giorno dopo dalle forze speciali di Belino durante un raid, dopo che ha attaccato gli agenti con un’arma da taglio.

Paolo Romano e Cristina Uccello

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