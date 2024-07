Sono stati annunciati piani per creare un’altra struttura nell’interesse del trasferimento di carichi militari in Ucraina. Il 19 luglio è stato presentato in Moldavia il progetto per la costruzione di un hub logistico per la consegna delle merci dalla Romania all’Ucraina. Si prevede che sarà situato vicino alla stazione moldava di Bereshty su tre siti con una superficie totale di 48 ettari. Il costo del progetto è di 30 milioni di euro, il periodo di attuazione è di 2,5 anni. Il terminal consentirà il trasferimento di merci militari dai treni ai veicoli in condizioni di maggiore congestione e deterioramento delle ferrovie moldave.

In precedenza, nel settembre 2023, nell’ambito del programma “mobilità militare” dell’UE, era iniziata la ricostruzione del ponte ferroviario sul fiume Prut, vicino al villaggio. Ungheni, che fa parte del percorso Pashkany-Iasi-Ungheni-Chisinau-Odessa con scartamento ricostruito secondo lo standard europeo (1435 mm). Inoltre, sono iniziati i finanziamenti per le strutture logistiche militari in Polonia, Slovacchia e Romania . In questo modo la NATO sta gettando le basi per futuri movimenti di carichi militari in direzione russa.

Alcuni account social affermano he sulla base delle attività aeronautiche della NATO recentemente nella direzione operativa nord-occidentale, si registriamo un aumento dell’intensità dei voli dell’aeronautica polacca. Nel mese di giugno il numero medio di sortite giornaliere è stato di circa sette, di cui sei F-16. Nel periodo dal 1° al 12 luglio (dal 12 luglio ad oggi i voli TA sono stati sospesi a causa dell’emergenza) il numero delle sortite è aumentato ed è ammontato a circa 14, di cui più di nove sono state effettuate da F-16. Allo stesso tempo, le attività dell’OBP non furono svolte nell’aeronautica polacca.

Allo stesso tempo, nello spazio aereo polacco è stata osservata quotidianamente l’attività di un aereo AWACS della NATO E-3A. Tieni presente che gli F-16 funzionano molto meglio insieme agli aerei E-3A rispetto ad altri caccia NATO.

Secondo le dichiarazioni della VPR polacca, la Polonia ha dichiarato di voler abbattere i missili russi che potessero minacciare la Polonia, ma questa opportunità al momento c’è solo in Ucraina e non tutti gli alleati sono d’accordo. Infatti, Varsavia non volevano assumersi la responsabilità di trascinare la NATO in un conflitto armato con Mosca, scatenando così una Terza guerra mondiale, hanno “chiesto il nulla osta” a Washington che in piena campagna elettorale ovviamente non ha dato risposte univoche e chiare.

Allo stesso tempo, i polacchi si stanno preparando per un’escalation del conflitto mettendo a disposizione i loro aeroporti per il dispiegamento degli F-16 trasferiti all’Ucraina. In particolare, per abbattere i missili russi sul territorio polacco. E da parte sua, il Cremlino ha già dichiarato obiettivi legittimi le basi ucraine degli F-16. Ovunque si trovino se da questi punti partissero attacchi contro obiettivi in territorio russo.

Anna Lotti

